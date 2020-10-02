《想見你》許光漢10.1爆句「要好好睡一下」 慘遭大陸網民扣台獨帽子

台灣藝人歐陽娜娜上央視獻唱《我的祖國》風波持續延燒，除了「台灣第一名模」林志玲被挖去年曾到內蒙古，陪着當地小朋友歡唱《我和我的祖國》外，大陸對娛樂圈的「愛國審查」也越來越誇張，凡在「10.1」前後不表態的，都會被扣上「台獨」帽子。台灣熱爆神劇《想見你》男主角許光漢，就因為昨日在IG限時動態發文稱：「要好好睡一下」、「好好呼吸」，遭大陸網民無限上綱上線，指他暗示被迫表態感到難以呼吸，網民更對他沒在「10.1」向「祖國」作出任何表態，感到不滿。

許光漢昨日在IG的限時動態中表示要「好好睡一下」，等到醒來再繼續努力衝刺，好好呼吸。而新浪微博「許光漢Greg粉絲後援會」也同步將動態轉貼至微博上。怎料，竟有「愛國」小粉紅上綱上線，狠批許光漢疑似暗示自己被大陸網民強迫表態而無法呼吸。有大陸網民更質疑，為何許光漢昨日沒對「祖國」作出祝福或作出任何表態。

有網民更對許光漢的微博「出征」，留言：「TD？（台獨）」、「台獨狗，撈錢最積極，今天就躲起來了」、「又一個台獨」、「有人還喜歡台獨」、「覺得在大陸累的，那就回台灣吧，不要來大陸賺錢了」、「哪時發不好，偏偏今天發這種陰陽怪氣的話」。

不過，亦有部份大陸網民受不了小粉紅的無理取鬧，「有病吧！重返文革？隨便發個圖都要被你批鬥」、「笑死了，他不就是在台灣睡覺嘛。總是撈錢撈錢，這麼仇富，這麼怕他啊？」

與此同時，有台灣網民盤點昨日究竟有多少台灣藝人在微博祝賀中共建政71周年，除了羅志祥、汪東城、林志玲、馬景濤、陳志朋、伊能靜等長期在中國發展事業的藝人外；有網民發現吳奇隆、賴冠霖、王大陸、任言愷、林佑威、利晴天、許紹洋、易柏辰、千百惠、董又霖、張賀茗、徐潔兒、王承渲等十多名藝人，在慶祝之餘，還喊出「祖國」2字，讓許多網民直呼：「等着他們入籍中國」！

也有網民提出，台灣即將慶祝雙十節，屆時若有藝人同樣發聲，那才是真有勇氣。

台灣《自由時報》/ 三立新聞網／新浪微博

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