台海危機｜公開展示五星紅旗罰$1.3萬 民進黨30立委提修法防台人助大陸統戰

兩岸劍拔弩張，大陸不斷派軍機擾台，民進黨立委王定宇等30人認為中共不會放棄武力攻台，為建立民主憲政防衞機制，日前提案修改《國家安全法》，明文增訂台灣民眾不得為中港澳、境外敵對勢力或其派遣之人，從事政治宣傳，違者罰款1萬元至10萬元新台幣（下同，2,700至2.7萬港元）；若在公共場合懸掛或展示五星紅旗，則罰款1萬元至5萬元 （2,700至1.34萬港元）。

據悉，由民進黨立法提出的這項增訂條文草案，明文規定台灣民眾不得為中國大陸、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，從事涉政治目的的宣傳行為，包括「違反國家認同、配合統戰工作，違者處1萬元至10萬元罰鍰，並沒收其宣傳物品；行為依其他法律有較重處罰規定時，則從其規定。」

另外，增訂條文草案也規定，若進行涉及政治目的宣傳行為時，於公開場所升降、懸掛、展示、手持或揮舞中港澳、境外敵對勢力或其黨政軍代表旗幟、標誌者，將罰款1萬元至5萬元，且警察機關應予取締，但經主管機關核准者，則不在此限。

草案說明指出，中共以軍事威脅台灣，不放棄武力攻台，滲透破壞政府運作及社會安定，另一方面又利用台灣民主自由制度，吸收台灣部份團體、人民，宣傳配合其對台統戰工作，「以言論自由為表，實則以消滅中華民國民主政體為目的，已逾越民主國家言論自由之界線。」

王定宇接受台媒訪問時表示，台灣統派組織，如「愛國同心會」過去在台北西門町、信義計劃區都曾揮舞過五星旗，他好奇中共花這樣的錢，請這樣的人、做這樣的宣傳，到底是為了甚麼，因為這些人不僅在台灣知名度不高，甚至形象不太好，「對台灣民眾來說最多無感，甚至覺得反感」。

王定宇認為，基於兩岸平等互惠，既然在大陸也不能宣傳台灣「青天白日滿地紅旗」，大陸的五星紅旗若要在台灣做政治宣傳，也應該有法律予以處罰或禁止。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！