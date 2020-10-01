最佳損友｜死黨穿婚紗闖婚禮嚇怕新郎「愛了20年的男人居然娶另一個女人」

好兄弟一生難求！河南省商丘日前一場婚禮上出現搞笑一幕，新郎等待新娘進場時，突然一名穿上婚紗的男子奔向新郎，新郎嚇得拔足逃跑。原來婚紗男是新郎的死黨，之後將新郎拖回台上，致詞表示：「這是我愛了20年的男人，他居然要娶了另外一個女人，渣男！」場面讓婚禮掀起高潮。有網民形容二人是最佳損友，甚至男子之間的真愛。

內地傳媒報道，婚禮是9月28日於商丘市舉行。與新郎相交20多年的好友賈姓男子，受新娘委託，從武漢趕到現場，上演這場惡作劇。賈男表示，一到就直接上場，感覺很好玩，還表示希望新郎未來在他的婚禮也能這樣惡作劇，「要不然我多吃虧啊！」

「我當時都傻眼了」，韓姓新郎表示，死黨進門時，初時未有認出對方，後來死黨跑到上台時才看出是誰，還以為對方打算要衝上台打他，因此趕快逃跑，「能有這樣一兄弟，去哪能找啊！有很多不願意去出這個洋相。」

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