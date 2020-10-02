台海危機｜台陸軍前總司令嘲台軍零戰力 陸委會：言行失格

台灣陸軍前總司令陳廷寵日前出席陸軍官校在台復校70周年慶祝大會時，被指「長他人志氣，滅自己威風」，他不但表示：「我是中國人，是驕傲的象徵」，還稱台軍戰力是零，擋不住解放軍。陳廷寵又被踢爆在中國大陸創辦「華東台商子女學校」，每年領取台灣教育部約6千萬新台幣（約1,600萬港元）補助。對此，台灣陸委會表示，台商學校在陸經營不易，政府基於保障台商學生受教權益的政策考慮，以經費補助台商學校學生，與陳廷寵個人不當言行，並無直接關連。

陳廷寵上月底出席陸軍官校在台復校七十周年慶祝大會時，直言「國軍擋不住（共軍）」，現在役期只剩4個月，「我不曉的（得）我們今天的戰力是甚麼？」他並進一步強調說：「我告訴你『戰力是零』，我們沒有辦法打戰，這是一個很恐怖的事情。」陳廷寵又批評，台灣領導者無知，要作美、日的「走狗」。

陸委會表示，陳廷寵在公開場合對兩岸關係發表極為不當的發言，已傷害台灣人民情感，並引發台灣社會普遍反感，對於陳廷寵的失格言行，陸委會表達高度遺憾。

陸委會又指，外界以陳廷寵擔任華東台商學校董事，質疑政府給予中國大陸台商學校經費補助的妥當性，陸委會認為台商學校在大陸經營不易，政府基於保障台商學生受教權益的政策考慮，以經費補助台商學校學生，與陳廷寵個人不當言行並無直接關連。

台灣《蘋果新聞網》

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