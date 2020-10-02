落選立委做牛郎｜台大學霸記錄夜場日常 避開女客魔爪慘遭店長性侵

27歲的朱智德於2019年參選台灣台中區域立委，提出「性交易合法化」、「醫療大麻合法化」等政綱，還自稱「全台最chill的候選人」，因而惹怒保守的家人。他落選後在Facebook指開啟「男公關生涯」，但沒想到竟然踏上後悔的路。

「其實沒有想到我的年紀、照片竟然會過關，在LINE中對方看了我的照片後說我可以找時間來試試，我就打鐵趁熱來了，我剛來到林森北這一區時還找了一下，原來他給的地址不是完全正確的，我到了時他才帶我到隱身在旁的店裏。」朱智德在台灣大學政治系畢業，考上陽明大學醫學院腦科學研究所，今年武漢肺炎疫情甫爆發時，夜場一度停業，從業員生計頓出問題。朱智德心生一計，既然自己提倡性產業合法化，不如親自擔任夜場男公關。

今年5月，他開始記錄男公關的日常，提及店長驚訝他的高學歷，還記下如何提升社交技巧的職場生態。不料，一個月後，他陷入人生低潮，在朋友與律師的陪同下，他先到醫院驗傷，然後對性侵他的男店長提出控訴。

朱智德說：「我很喜歡社交、跟人聊天，所以這一行比我想像的有趣，但我覺得最辛苦的是喝酒，無時無刻都（不）在喝酒，平均每個人每晚都要喝掉兩三箱啤酒吧。」他坦言現在有點怕酒精，已滴酒不沾。

當男公關沒有簽約，薪金只是客人的小費。「甚麼客人都有，貴婦、老闆、別家店的女公關、第三性、男同志等。」朱智德說，有時坐在一旁的客人「抽水」，但通常都會給小費。有一天，他被客人灌得爛醉，被女客人帶進女廁內差點失守，連他心愛的戒指都不見了。當時他曾質疑這麼狼狽，考慮是否要辭掉工作。

朱智德形容店長雖然40多歲，但長相俊美，看來只像30歲，店長曾透露家裏負債600多萬元新台幣（約160萬港元），16歲離家出走後就落夜場。朱心忖：「店長的故事真是勵志，頗有日本第一牛郎羅蘭德（Roland）之姿。」

朱承認一開始很崇拜店長：「他很會觀察，社交技巧也很好，一旦場子冷了，他就下來炒熱氣氛，總之是很厲害的男公關。」不過這份崇拜卻換來性侵的痛恨。回想當日的情景仍歷歷在目，店長說要跟他談事情拉他入休息室，他不虞有詐在醉醺醺下被性侵了。他一個人搭捷運回家，洗澡後沉沉睡去，清晨才意識到被侵犯，只好強迫自己回憶事發經過。

「我不敢報警，也不敢讓家人知道，一部份原因還是想保住這份工作。」後來，店長傳短訊解僱他：「你不適合再來。」朱智德決定報警。

不過，對於朱智德的指控，店長今日接受台灣《蘋果新聞網》訪問時否認事件，並出示不起訴處分書，他認為兩人間是單純的一夜情，並非性侵，又反控朱智德是因為被他開除才狹怨報復。

曾是警察的朱智德父親氣得揚言他再去夜場，就要捅他。「我的生活失序，直到現在都沒有恢復。」朱智德遭性侵後，變得有些焦慮、躁鬱：「我朋友說，我好像解離出一個新的人格，很沉默的人格，讓他們有點害怕。」

不過問到性工作者怎麼防範性暴力，遇到後又該採取甚麼做法？倡議性工作合法化許久的朱智德陷入苦思，只能提出只有夜郎之間多加幫忙。問他會後悔嗎？他笑着說多少會吧，但理性上他知道這不是做夜場一定會遇到。但他仍然挺喜歡這份工，也認為八大產業（指與性有關的行業）應該存在，甚至要合法化。

台灣《蘋果新聞網》

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