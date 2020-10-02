孟晚舟案沒裁決　月底再審

華為副董事長兼財務總監孟晚舟的引渡案，在加拿大卑詩省最高法院進行的新一輪聆訊於周三（9月30日）結束，主審法官沒有作出裁決。據報此案下一次開庭聆訊已排期在10月底，屆時法庭將討論2018年12月1日，加執法人員在溫哥華國際機場對孟的拘押過程，是否濫用程序。

據央視新聞報道，30日的聽證過程較短，只持續了一個多小時。在本輪一連三日的聽證過程中，雙方律師分別陳述各自主張。孟晚舟的律師認為，美方遺漏的重要事實和虛假陳述，誤導加拿大司法部和法庭，辯方希望法官接受終止引渡程序的申訴。加拿大司法部律師則指，法官應就引渡條件是否充份作裁決，而不應判斷美方提出證據，要求法官駁回孟晚舟律師提出的申訴理由。

將討論是否涉濫用程序

主審法官未就雙方主張裁決。按照法庭排期，雙方還將進行數輪法庭辯論，下次開庭聆訊已排期在本月底。有關加拿大和美國雙方司法部門是否「濫用司法程序」的裁決，預計將在2021年2月份作出。此後孟案將進入第三輪，也是在卑詩省高等法院進行的最後一輪審理和裁決。

孟晚舟周三身穿一身輕便的橫紋長袖上衣與黑色長褲，神態輕鬆。她於周一出庭時，曾被外媒拍到佩戴「Made In Taiwan」（台灣製造）的口罩出庭，引發關注。她從周二起便改用沒「MIT」鋼印的口罩。

央視/中新網