俄科學家涉向華洩密被捕 美媒：普京對中國戒備從沒鬆懈

中俄關係近年不斷改善，但原來雙方各懷鬼胎，互相設防。據俄媒報道，一名在中國工作的俄羅斯科學家日前因涉嫌洩露機密科技情報被捕，恐面臨判處12年以上的重刑。美國之音的報道形容，這顯示即使中俄兩國關係不斷走近，但俄羅斯對中國的戒備絲毫未有鬆懈。

被捕的64歲俄國科學家盧卡寧（Alexander Lukanin），在漢肺炎疫情爆發前自中國返回俄羅斯，直到上月29日被捕前一直未能再前往中國。而他位於托木斯克（Tomsk）的住所，更被來自莫斯科的俄羅斯聯邦安全局特勤人員搜查。

公開資料顯示，盧卡寧曾在托木斯克理工大學任教，之後在俄羅斯科學院西伯利亞分院「強度物理和材料學研究所」任職，退休後再轉往中國遼寧瀋陽一所大學的實驗室工作，研究領域是高壓電源和固體材料被破壞時的放電和相關課題。

報道指出，位於西伯利亞的托木斯克，是俄羅斯的科研和教學重鎮。盧卡寧曾任教的托木斯克理工大學，從蘇聯時代以來一直與官方的航空、國防領域有密切聯繫。而他曾工作的「強度物理和材料學研究所」，則是俄羅斯材料學的主要科研機構，領域涉及許多新材料和納米等技術。

根據報道，盧卡寧若被指控涉及叛國罪，有可能被判處12到20年的重刑。

盧卡寧被捕前，俄羅斯官方6月時曾逮捕北極研究學者、蘇聯海軍上校退役的米季科（Valery Mitko），理由是涉嫌接受中國下達的間諜任務，向中國海軍提供聲納技術，以及搜尋潛艇相關的技術情報。

中央社

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