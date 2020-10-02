10.1長假第二日景點接待人次破億 全國票房超$11億

內地10.1長假進入第二日，文化和旅遊部數據中心測算今天全國各景區合共接待遊客1.08億人次，旅遊收入765億元人民幣（下同，約873億港元）。國家鐵路集團則表示，昨日長假第一日，全國鐵路接載1,509萬人次旅客，是疫情以來單日新高。

長假期間，民眾出門其一項節目就是到戲院睇戲。內媒指出，長假開始後，全國票房已超過10億元（約11.4億港元），其中電影《姜子牙》票房超過5億元（約5.7億港元）領先，而《我和我的家鄉》及《奪冠》則分別排第二、三位。

然而，大批遊客外出，垃圾自然多，在北京必到景點八達嶺長城景區，清潔工人身背兩三大袋垃圾，在陡峭的長城上來回。一名清潔工人稱，除要清理遊客的垃圾，還要爬到長城外撿拾，呼籲遊客假期出門不要亂扔垃圾。

另外，昨日發生大火、造成13死15傷的山西景區，已被太原市政府勒令全面關停，景區負責人及相關人員已被公安機關調查處理。

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