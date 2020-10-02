廣東海警搗破中港偷渡集團 拘5蛇頭7偷渡客

內地海警今日在微信公眾號公佈，近日在廣東中山、惠州、汕尾等地，搗破一個「長期活躍」於粵港邊境的偷渡集團，協助內地人偷渡出境，行動中拘捕5名涉嫌組織運送的蛇頭和7名偷渡客。

通報指，廣東海警局與深圳等地公安機關，於中山、惠州、汕尾等地採取行動，搗破這個偷渡集團。該集團「長期活躍粵港等地」，以「螞蟻搬家」方式，利用快艇在粵東沿海地區組織人員偷渡出境，而集團的成員「組織嚴密、分工明確、活動頻繁」。

通報還指，當局經過2個月的偵查，才採取行動，成功破案，除搗破偷渡集團外，還切斷兩條海上運輸通道，「持續保持粵港海域安全穩定」。

上月，廣東海警聲稱在內地水域，將12名乘坐快艇準備前往台灣的港人截獲，拘留在深圳鹽田看守所。日前，其中兩名港人以涉嫌組織他人偷越邊境罪被批捕，另外10人則以涉嫌偷越邊境罪被批捕。

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