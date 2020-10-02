中秋送大禮｜江西鋼廠每人一部新車送員工 騰訊擲$2億贈華為Mate Xs

中秋佳節，內地不少企業都會向員工送中秋禮物，可是不是送月餅。江西一間企業，大手筆的向員工，每人送一部新車，總值5億元人民幣（下同；約5.7億港元），而科技企業騰訊則向旗下逾萬名員工，每人送一部華為摺疊手機Mate Xs作為中秋節禮物，總值2億元（約2.28億港元）。

大手筆向員工送車的是江西一間鋼鐵企業，一批新車放在廠房內，共有4,116部，昨日開始向員工陸續發放，晉升為車主的員工都十分興奮。這間企業表示，他們連續5年實現預定利潤目標，希望能將成果與員工分享，決定向每名員工送贈一部新車。

《中國基金報》報道指出，騰訊PCG（平台與內容事業群）在周三（9月30日）舉行成立兩周年員工溝通會，會上公佈將向每名員工發放一部華為Mate Xs手機作為中秋節禮物，手機是特別訂制，機上附有公司的留言：「團隊路上，感謝有你」、「放肆熱愛，勢如少年」。

華為這款手機在今年3月上市，是一款摺疊大屏幕手機，採用華為最強的晶片「麒麟990」，內存組合是8+512GB，後置4個鏡頭。開賣時標價1.6萬元（約1.82萬港元），但由於限量發售，現在已經被炒至2萬元一部，以此計算，華為的中秋節禮物就花費2億元（約2.28億港元）。

然而，騰訊之前亦曾派手機給員工，去年12月騰訊雲在第3季完成100億元（約114億港元）的營收目標後，騰訊雲團隊及技術工程事業群（TEG）團隊成員每人都獲一部蘋果iPhone 11 Pro作獎勵。

相對於企業送大禮，內地《證券時報》報道浙商證券近日向員工追回在2017年發放、每日1,000元（約1,141港元）的京東購物券，除了現職員工，已經退休及離職的員工都要歸還。內媒引述員工指出，退回的原因是「集團審計要求」，但員工卻稱指這可能與當局檢查集團的福利時發現違規，所以要求收回，有員工感嘆說：「沒辦法的，政治正確最重要！」

中新社／《中國基金報》／《證券時報》

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