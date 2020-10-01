洗腦教育｜澳門愛國教材將襲香港「有自由就有限制」 葉建源：人教社恐有特殊地位

澳門特區教育暨青年局與人民教育出版社（以下簡稱「人教社」）合編教材《品德與公民》等，已陸續供澳門中小學使用，人教社黨委書記兼社長黃強近日透露，借鑑澳門經驗，已開展對香港中小學教材進行診斷分析，並啟動研發工作。有澳門教育學者論文指出，該套教材由官方主導，是將市場和經濟考量排除在外的政治干預，當中內容愛國教育和公民教育互相滲透，對於自由權內容模糊隱晦，描述更以「世界上沒有絕對的自由，有自由就有限制」等反面呈現。香港立法會教育界議員葉建源向《蘋果》表示，香港出版商會擔心人教社會否有特殊地位，影響市場公平競爭。澳門時事評論員則稱，引入內地出版社那套教材完全是將中共政權「隱惡揚善」，香港2012年反國教的「洗腦教育」內容全面帶入澳門，「相信未來香港都會用（澳門）呢套方式進行國教」。

將成為人教社研發香港教材「借鑑」的《品德與公民》，由澳門教青局與人教社合作出版。澳門大學教育學院副教授黃素君、香港中文大學教育行政與政策學系副教授謝均才等曾在論文中指出，它是澳門現時以中文為授課語言的小學中最流通的教材，其出版由官方主導，將市場和經濟考量排除在外，「這種政治干預能更直接地展示官方對公民教育的價值取向」。

論文顯示，2016年版的《品德與公民》中開設個人權利和義務的章節，但在描述自由權時指「世界上沒有絕對的自由，有自由就有限制。不以自己的自由去妨礙他人的自由，是做人的基本要求」。黃素君等分析，教材對自由權的內容模糊隱晦，描述以反面呈現，亦偏向道德約束。

至於國民身份方面，黃素君等分析課題後發現，該書意欲通過文化認同和族群認同來塑造國民身份，例如在「我是中國人」一課中詳細闡述學生要「愛護國旗和國徽」，又以「澳門回到了祖國母親的懷抱」來形容澳門政權移交。該書亦提到中國近年的經濟發展和成就，指「中國正積極參與國際事務，扮演着負責任大國的角色」等，以「增強學生的民族自豪感和對國家的認同感」。

黃素君等認為，總體而言該書所呈現的公民身份強調國族認同，公民意識以責任為取向，「本質上仍是被動、帶有自我規訓的公民觀」，建議課程設計須重視公平與批判思考的公民素養。

立法會教育界議員葉建源向《蘋果》表示，現時香港的教材是由私營出版社編寫和出版，內容按課程發展議會編訂的課程綱要編寫，並由學校自由選用。葉認為，若人教社要出版香港教材，較合理做法是與其他出版社平起平坐競爭，若變成官方統一出版教材，有如完全改變香港的制度。葉更指，即使作為其中一個市場參與者，香港的出版商亦會擔心，人教社會否因其內地官方出版社的身份有特殊地位，「市場係咪仍然有公平競爭呢？」

澳門時事評論員黃東認為，中共現時比任何時候都要忌諱，無論對大躍進、文化大革命、反右運動、法輪功等絕口不提，六四事件也輕輕帶過，也不會出現「屠殺」等字眼，主要遵從國家教育部的統一口徑編寫教材。他認識的澳門中、老年人已「被洗晒腦」，已通盤接受內地的價值觀，家長不會對這些教材有意見，「佢哋認識對國家係好事，年輕人應該認識（祖國）正常不過，係民族應有嘅感情嚟嘅。」

從事澳門教育界多年的時事評論員蔡梓瑜指出，這類教科書的推出都要為所謂的愛國教育和政治教育服務，但有澳門《基本法》規管，澳門有80％都是私立學校，雖然不會強制要學校使用人教社編寫的教材，但政府會運用很多影響力，「因為澳門很多學校好似香港津貼學校咁受到政府資助，用暗示，或者鼓吹上面，相信好多學校都識做」。

蔡梓瑜解釋，《品德與公民》曾向澳門教師諮詢和修訂，「某程度上沒香港通識科教材般離譜」，但仍然鼓吹愛國教育，尤其是在歷史科內容着墨較多。他舉例：「文化大革命係一個艱辛嘅探索歷程，歷史上講秦始皇唔係講佢專權，係講佢威權，建政中國的歷史人物。」他認為，澳門推行國教並不如目前香港般着迹赤裸，相對地較為溫和，「但裏面係同一個餡」；而澳門比起香港的政治氣氛較為寬鬆一些，「學校無好明顯跟進老師點樣教，只要唔好強烈咁反黨，或者發出一啲激烈嘅言論呢，容許老師喺課堂上有一定教學自主權。」

澳門學校早於2009年由初中課程開始採取人教社出版的《品德與公民》試行版，2019年再採用新版。澳門立法會議員區錦新稱，《品德與公民》無硬性規定澳門學校採用，但這套教科書由澳門政府主導出版，「好多學校都會好捧場，好識做，唔止親北京學校，好多學校都會使用呢套教科書。」至於，澳門有多少間學校採用人教社的教材，他則沒有數據提供。

他指出，澳門學校都屬於外向型學校，在選擇教材科都有根據升學目標而定，所以也會選擇香港和台灣的教材。區錦新笑言，澳門有愛國傳統，1960年代已被稱為「半個解放區」，家長的反應不大也不會介意，加上80年代大批內地新移民擁入澳門，會接受內地的思想教育模式。至於教材中提到的「公民」教育方面，他認為，對國家認識會否持批判性角度，「內地教科書可能避重就輕，講國家點強大、點樣好，但六四、文化大革命可能會講得少啲，變咗接收嘅資訊好似內地咁單一。」

《蘋果》記者／央視／深圳新聞網

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