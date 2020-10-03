解放軍打消耗戰 台戰機升空驅離攔截 半個月已花2千多萬元

共軍擾台已成常態，台灣國防部統計，自9月中以來，16天已派了51架次軍機進入台灣空域挑釁，令台海局勢緊張。軍方人士透露，共軍每派共機一次，台戰機升空驅離，每一架次每小時包括油耗及相關成本，平均高達百萬元新台幣（下同），「中共明顯大打消耗戰」。

根據國防部公佈的紀錄，共軍自9月16日以來至10月1日，已累計派51架次軍機擾台。國防部長嚴德發9月曾證實，與去年同時期相比，台空軍約增加20%的飛行架次與時數。

台軍方將領透露，以共機最常侵入的西南空域為例，只要共機出現，台空軍必派戰機升空攔截與監控。據悉，為取得制空優勢，台軍會派出至少比共機架次多一倍的軍機。以國防部公佈的51架次共機擾台估算，台方為護台監控共機，至少派出51架次兩倍以上的戰機升空應對，保守估計，每一架次升空一小時就要花費100萬來估算，我軍至少付出上億元（2千多萬港元）以上。軍方人士說，這還不包括共機一旦越中線或其他緊急狀況時，台軍飛待命的戰機架次。

有資深飛行官表示，空軍針對共機擾台的因應方式，第一步是以雷達偵搜，發現共機出海後，如果有一架是朝海峽中線飛行，空軍會要求在空中巡弋的2架在空機，先行轉向並搶先佔據有利空層位置監控，另外也 會 要求最近的機場戰機待命起飛；如果共機有4架朝海峽中線飛來，台方也會以同數量的在空機監控，但地面機場待命起飛的戰機數量絕對多於共機架數。

目前台空軍每天的在空機種，包括有E-2K空中預警機、幻象戰機、F-16戰機及經國號戰機。E-2K每小時平均油耗費用為27萬多元（約7.2萬港元）。空軍將領人士透露，以目前空軍三型主力戰機來看，幻象油耗最高，每小時高達13萬多元（約3.5萬港元），其次是F-16每小時油耗為11萬多元（約2.9萬港元），經國號戰機每小時油耗則為9萬5千多元（約2.5萬港元），若將戰機後勤維修與待命等相關成本加進來，共機擾台一次，軍方每一小時的升空成本即高達百萬。

據指，燃油料費用還算便宜，戰機零附件更貴，如總統蔡英文日前到空軍「第三後勤指揮部」視導，就發現IDF發動機TFE1042內的「漸擴襟片」1片要價38萬元（約港元），但如果是F-16或是幻象戰機的「漸擴襟片」則是從50萬元（約13.4萬港元）起跳。除了定期更換的零附件所費不菲外，飛行前後的檢查，光是戰機每小時的飛行成本大約百萬，如果共機對台加大密度騷擾，空軍在後勤維保的預算絕對會增加。

台灣《蘋果新聞網》

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