10.1長假亂象｜內地人外出食飯閒閒地等4,000張枱 10日連去23場酒宴「被劏得一頸血」

人，到處都是人！內地今年10.1加中秋節8日長假已過了將近一半，一如過去歷次「黃金周」，全國亂象頻生，但在武漢肺炎疫情緩和後出現的報復性消費，更讓人驚心動魄——湖南長沙食肆塞爆人，食客排隊攞籌，竟要等4,000多張桌才能入座，「恐怖」人潮無處不在。貴州凱里市則有多條道路還未完成相關工程，已趕着在長假前舉行通車儀式，結果令大批自駕旅客，開車到當地才發現「中伏」。另有大量飲宴被安排在這個假期前後舉行，貴州就有人在這段時間連續出席23場飲宴，單單做「人情」已被「斬得一頸血」。

● 食肆大排長龍 3萬公斤大閘蟹1天被搶光

今年10.1假期，全國各地人山人海，排隊入景區、排隊吃飯、排隊搭車，難怪有網民笑稱：「這兩天跟排隊杠上了！」其中，在湖南長沙市幾乎可以用「恐怖」來形容無處不在的排隊人龍。在網紅小龍蝦店「文和友」，排隊等1,000桌是正常操作。中秋節那天約下午4時許，有網民到場，前面已有1,000多張枱在等着，過了一會錯過了，再排一個籌，前面等着的已增至1,500張枱。再晚一點到場，「進門時聽到在叫一萬多號」。

到前日傍晚，「文和友」依然人頭湧湧，有網民寫道：「晚上本來想去文和友吃個飯，從門口經過喇叭在喊着現在已排隊4,000多桌。這得多瘋狂啊。叫個外賣吃不香嘛！」

浙江杭州的情況也不遑多讓，要吃當地相當出名的「九月生活」榨菜鮮肉月餅，得！至少要排隊兩小時，鮮肉餅保證是熱呼呼的。可是，這是否值得則見仁見智。

至於想品嚐大閘蟹，根據網民經驗，至少要找上3家店：「先去了武林路店，看到在排隊，想想又往前騎到三華園店，沒想到也在排隊，最後到了鳳起路總店，還好提貨速度還是很快的。」住在武林路附近的小王，10月1日連跑了三家門店，終於吃了8隻大閘蟹。

有賣大閘蟹的店舖老闆表示，前兩天每日進了1.5萬公斤大閘蟹，到放假期增至2.5萬公斤，到10月1日當天加碼到3萬公斤，他說：「沒想到都提空了。我們在杭州每個門店都排隊。」

●車路「技術通車」 自駕遊網民大呼中伏

除了食以外，內地人在這個假期亦蜂擁出遊。不過，不少到貴州自駕遊的網民，就大嘆「中伏」。據悉，貴州凱里市下司鎮的凱都大道，在上月29日舉行通車儀式，消息傳開後，不少民眾紛紛驅車前往體驗這條全長40公里的雙向10線行的城市快車道，怎料到達入口處時，卻發現多處路段的工程根本並未完成，部份路段更處於封閉狀態，並不具備通車條件。

據網民向先生表示，他的朋友從貴陽到凱里，聽說有更近的路可走，便取道廈蓉高速公路，然後在都勻下高速走凱都大道前往凱里，但道路並不通暢，直到晚上8時左右才抵達凱里。

據內媒報道，本月2日中午，凱都大道仍有大量路障擋住前往凱都大道主幹道的去路。另外，該條道路多處路段主路還處於封閉狀態，雖然輔路可以通行，但還沒有鋪設瀝青，路邊擺放着沙堆、磚塊等建築材料，還有施工人員在道路上施工。

不過，最讓人意想不到的是，當地交通運輸局工作人員竟將責任推卸在車主身上。該工作人員表示，該條道路目前僅實現「技術通車」，整個項目並未完工。因此，外界把通車儀式與項目完工劃上等號，是存在誤解的。

公開資料顯示，連接凱里至都勻的凱都大道，擁有雙向10條行車線，全長40公里；建成後，兩地行車時間將由原來的一個半小時縮短至50分鐘。

●結婚、壽宴、喬遷、解慰酒 內地人假期狂擺酒

正所謂「報仇咁報仇」，內地今年上半年因武漢肺炎疫情關係，不少酒宴被迫取消，卻在今個10.1長假前後大爆發，成為很多內地人的夢魘。居於貴州畢節的雷先生，假期前後10多天共有23場喜宴需要出席，「人情」方面至少花上4,800元人民幣（約5,478港元），難怪有網民嘲諷：「咩仇都報晒！」

雷先生的女兒就為父親作出統計：上月28日那天吃的一場，是表妹結婚；27日則要走3場，而23日那天的一場喜宴是祝賀表弟新居入伙；還有26日家族中有人過世的解慰酒；到10月1日就有8場，「他也沒有統計全，要不然他怎樣會有沒吃漏掉的酒（宴）？」

她又指，雖然往年10月酒宴也很多，但今年更多，大多數都是因為上半年因疫情被迫取消的喜宴，然後推到下半年才舉行，雷先生的女兒說：「酒太多了，他已經受不住了。畢竟我還有兩個弟在讀大學，他說這個月我要吃酒，再加兩兄弟的生活費，還有家裏邊的支出，你們看我這個月花了多少錢。」

雷先生表示，按照當地的風俗，公價「人情」一般的鄰居就100元（約114港元），但全部加起來也有不少，再加上其他支出，相信會超過4,800元，一個月的工資完全不夠。他說：「這還只是不完全統計，因為家裏孩子都大了，每個人長假期間都有自己的酒，全部加起來都沒算過 」。

《錢江晚報》/ 《春城晚報》／ 一手Video／新浪微博

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