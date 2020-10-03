南海爭議｜中國萬噸級海巡新艦下水 全球最大

中國與多個國家在南海有主權爭議，美軍近期更不斷派出艦機到南海一帶活動。中國最新的國產海巡艦、滿載排水量達萬噸的「海巡09」於周二（9月29日）在廣州下水，服役後將是全球排水量最大的海巡船，將會配屬南海海巡執法總隊使用。

據了解，「海巡09」總長165米，型寬20.6米、型深9.5米，設計排水量高達1.07萬噸，滿載排水量則可達1.3萬噸，服役後將是全球最大的海上執法公務船。最高航速不低於25節，海上自持力90天。

「海巡09」建有海上數據中心和綜合指揮大廳，配置了編隊自組網、數字集群、船機高速數據鏈等多種通信手段，包括北斗在內多套衞星系統，具有較強的動態感知、監測預警、信息融合、綜合指揮、海事監管等能力。

目前世界上噸位最大的海上執法船是中國的「海警3901」船，其滿載排水量達1.2萬噸。

解放軍的052D型導彈驅逐艦也只不過7,000噸，而最先進的055型導彈驅逐艦，則屬萬噸級數。美國海軍方面，即使是全球首艘配備神盾防空系統的提康德羅加級巡洋艦，滿載排水量也只是9,700噸。

新華網／環球網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！