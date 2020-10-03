龍門石窟千年佛像慘遭殃 無品遊客喪摸「沾佛氣」

武漢肺炎疫情肆虐之下，仍阻擋不了內地遊客的迷信一摸，河南洛陽龍門石窟中的千年佛像再次遭殃，遊客逼爆景區，行經佛像的時候紛紛伸手越過圍欄，摸向佛像。不少網民批評遊客缺德，把千年佛像都摸出「包漿」（指文物表面因長時間氧化形成的氧化層）。

內地接連8天的10.1長假於前日（1日）展開，龍門石窟逼爆遊客。不過，有內媒報道指，景區有幾處千年佛像緊鄰遊客通道，雖然設有到成年人胸口高度的圍欄，卻未能成功起到保護文物的作用，許多遊客仍能伸手摸佛像。而這幾尊擁有1,000多年歷史的佛像，已被摸得油光發亮。據現場一名清潔工人稱，其實景區已明令不准摸佛像，卻還是有人來摸。而從網上曝光的影片甚至可以看到，有小孩從圍欄下方鑽進山洞玩耍。

事件瞬即引來網民熱議，有人稱：「去龍門石窟做過兩次志願者，真的是會有特別多遊客去摸佛像，攔都攔不住，氣暈了。」還有網民分享經驗：「去雲岡石窟參觀的時候，各窟都有保安，警戒線也拉的（得）很周密，而且不能拍照。去龍門石窟的時候感覺大家都很隨便，特別是山上的石窟，基本上都有遊客去觸摸，風化侵蝕也挺嚴重。」

大部份網民斥遊客缺德：「手是真賤啊！」「果然人多力量大，石頭都能盤出包漿來。」「現在還是疫情期間，你們這些『鹹豬手』多摸幾下吧！」但也有人為遊客抱不平：「可以理解……」「又摸不壞為啥不讓摸，文明的標準線未免太高了吧。」

龍門石窟為著名的佛教景點，也是被聯合國教科文組織認定的世界文化遺產，洞裏大大小小的佛像眾多，為了保護文物，當局有特別告知禁止觸摸，不過過往仍有許多遊客為了「沾佛氣」，直接無視警告撫摸，致使一些佛像被摸到發黑，相當嚇人。2017年10.1長假期間，內地媒體也有同類報道，當年10月2日遊客蜂擁到龍門石窟景區，一些佛像慘遭「鹹豬手」，佛身被摸得黝黑發亮。

漩渦視頻／新浪微博

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