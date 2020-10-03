台海危機｜火箭軍長假照「做騷」 練深夜發射巡航導彈

解放軍在今次10.1長假沒有休假，除繼續派出軍機、軍艦擾台外，還在昨日再度透過央視，發放火箭軍巡航導彈第一旅的戰備演訓短片，從畫面可見，巡航導彈在夜間擊中目標；影片特別強調，解放軍依然「枕戈待旦、演訓練兵」，為各種突發情況預作準備。

影片指，這支火箭軍巡航導彈部隊，駐紮於南方一處森林，戰備演訓隨着警報聲響起後開始，部隊5分鐘內緊急出發，在深夜穿越密林，一路攻克敵的無人機及衞星偵測，佔領發射陣地，完成巡航導彈發射後，迅速撤離陣地，以保留實力，再作多次打擊。

解放軍還在宣傳影片中強調：「萬家燈火照亮中秋夜，在家人團圓的時刻，有一群人選擇在戰為守護這份和平與安平。」該旅某營發射指揮長徐光俊表示，軍方必須具備隨時隨地應對「各種突發狀況」的能力。

另外，解放軍海軍陸戰隊，今晚則發佈「原創MV」，聲稱是「出征戰歌」。可是，在軍旅歌手高歌的同時，不少部隊操練的畫面都是曾經曝光的片段，甚至包括去年中共建政70年北京閱兵的片段。

解放軍近期不斷發放各軍種的宣傳片，可是有網民發現片段可能是舊片，其中，上月底軍車在荒漠穿梭，10 支火箭齊發的片段，在2016年已經發佈過。

央視

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！