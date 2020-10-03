習皇帝畫像做封面當「賀禮」 法媒特輯諷永恆中華帝國專制

武漢肺炎疫情肆虐全球，每日都有數以萬計人士染疫，甚至死亡，令歐美各地出現反中情緒。法國媒體《新觀察家》（Le Nouvel Observateur）更選擇在中共建政71周年這周，推出題為「中國，永恆王朝：沉浸2000年的權力」的深度特輯，封面是龍袍加身、穩坐皇位的中共總書記習近平，以諷刺今天的中國已重回帝國專制。

「這是諷刺畫嗎？還是西方對中國魯莽崛起恐懼的投射？」《新觀察家》最近一期的深度特輯，以22篇深度分析專文，探討中國2000年帝國主義思想在政治實踐中的根源，開門見山在介紹文字中已表示：「習近平稱帝讓世界意識到中原王朝還沒消失，它找到新的存在方式了。」

「在20世紀，中國崛起的民族主義成為了科學怪人（Frankenstein）般的產物：一個以一切手段尋求權力的國族，並在驅逐民主概念後，企圖以中國『天下』取代現今多邊國家競逐的世界。」《新觀察家》寫道。

在第一篇文章中，《新觀察家》訪問到已移居美國的台灣知名史學家、中央研究院院士余英時。文章表示不同於其他帝國，中原帝國並非由擴張或暴政而來；而中國歷史概念中，不講現代所說的「帝國」，而是「國朝」，中國天朝的統治，與2,000年的文明息息相關。換言之，中國人會認為他們是一個「文明」，而非國家或政治實體。

亦有文章從歷史文化角度探討中國帝國的起源、儒家哲學、建構中國的專制法家思想、異族統治如何形塑帝國、中國帝國的斷裂與延續性、知識分子與權力階層的關係等，十分詳盡深入。

後半部文章則分析現代中國的發展與挑戰，包括現代中國儒家思想的限制、中國民主化可能性、軍事化政策、科技為權力服務、維吾爾族等的「異族監牢」、帝國2.0版等。

這一期特輯的主筆郭玉（Ursula Gauthier）曾為駐北京特派記者，她在早前接受法國24台（France 24）專訪時表示，習近平已經拋棄了所謂的共產制度，連內部最低程度的討論空間都已不復存在。

郭玉指出，習近平已透過修憲方式無限期連任，掌握一切權力，他的思想也成為共產黨執政的原則方針，推翻了清朝後成立的共和國體制。她說：「習近平想要讓中國成為世界中心，宣傳他們的治理模式…習近平重現了中國帝王統治，而共產黨內部卻噤若寒蟬。」

這不是《新觀察家》近期刊出的唯一有關中國的特輯。8月初，《新觀察家》曾以「港版國安法」、新疆再教育營以及戰狼外交等主題，發表一系列專文，雜誌封面標題為「經濟、外交、壓迫：中國—肆無忌憚的超級強權」。

《新觀察家》/ 中央社

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