美移民局不受理 共產黨員及家屬移民申請

（更新：內容）美國《紐約時報》7月曾報道 ，美國正考慮推出針對中國共產黨黨員及家屬的簽證禁令，國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也證實相關消息。美國公民及移民服務局周五（2日）發表政策指引，明文指出凡是申請移民的共產黨員，或其他極權主議的政黨黨員，都不會獲受理。

通告指，相關政策指引根據美國國會通過的議案提出，以保障美國安全；除非有豁免，任何或曾經是共產黨及其他極權政黨成員身份，或相關隸屬組織成員身份，都不會受理。因為共產黨及其他極權政黨成員的身份與美國的歸化宣誓不符，且不相容。

美國移民顧民鄭存柱在Twitter上指出，共產黨員是不符合移民美國原因之一，在之前的法律就有表明，他認為移民局今日特地拿出來公告，「說明今後會嚴格一點處理這類移民」。早前他接受《蘋果》訪問時，他表示美國已經逐步收緊中國留學生赴美簽證，近來出現一個現象就是留美的中國移民和留學生，也紛紛走出來退出共產黨，通過相關的機構辦理退黨手續，如透過登報方式證明已退出共產黨，他們也知道共產黨員的身份不符合美國移民政策。

《紐約時報》7月時曾引述知情者稱，美國政府考慮禁止中共黨員入境美國，當時許多人認爲美國限制與中共黨員往來的法案或不會短期內實施，但Google搜尋引擎上「退黨」關鍵字搜尋量仍暴增。

根據中共政府今年公佈的數據，現存註冊的中共黨員人數爲9191.4萬人。

美國公民及移民服務局網站

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