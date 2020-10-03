抗暴之戰丨2港人獲美政庇淪難民：感到可悲和痛心

在美國洛杉磯律師行擔任移民顧問的北京八九民運學生領袖鄭存柱對《蘋果》表示，美國最新公佈的難民接收計劃，是指已流亡的人可在所在國向聯合國申請「難民」身份，有「難民」身份的人士可優先移民美國。早前獲鄭協助在美國獲政治庇護的兩名港人亦稱，對於香港被納入美國最新的難民接收計劃，感到可悲和痛心。

曾幾何時，香港是接收難民之地，如今香港人卻淪為流亡他國的「難民」，兩名流亡港人對此感到可悲和痛心，不過仍為香港這個地方感到自豪，為香港兒女身份而自豪。

對於在美國生活，兩名流亡港人礙於人身安全問題，不容透露太多，但稱人在異地生活由零開始、需時重新建立一切，他們會餐飲業打工兼職；未來在美國仍會參加居美香港人舉辦的聲援香港活動，稱海外的香港人非常團結。二人並指，雖然獲庇護，仍然擔心香港的狀況越來越不明朗，為香港感到非常難過，「希望手足萬事小心，好好保重。」

鄭存柱則指，難民接收計劃與獲取政治庇護不一樣，前者是為不在美國的人而設，後者為抵美人士而設。鄭存柱說：「如果你恐懼回到香港，回港後有可能也會被抓捕的話，美國政府可以給予政治庇護」，可根據美國庇護法取得政治庇護。

鄭存柱指，目前除了在美的流亡港人找他幫助，也有身在香港、有官司在身的港人向他求助。

《蘋果》記者

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