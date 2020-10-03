TikTok危機｜審批過程緩慢 傳或延至美國大選後

彭博社報道，抖音海外版TikTok母公司字節跳動（ByteDance），仍在與甲骨文敲定交易細節，及與美國監管機構商討，但仍未解決華府關注的國安問題。參與磋商的公司相信，審批過程或遲至11月美國總統大選後才能完成。

報道指，審批過程緩慢，消息人士指，字節跳動與最具潛在可能的買家甲骨文（Oracle），仍在與外國投資委員會（CFIUS）磋商交易細節，但仍有多個環節有待解決，如國家安全關注、字節跳動持股量等，有關企業也要解決中國政府的審批問題。加上，特朗普正尋求新的最高法院大法官人選獲得批准，並把精力放在連任競選，而非TikTok，這也影響談判進度。TikTok、甲骨文及CFIUS均未有回應。

特朗普早前簽署行政命令，要求字節跳動下月12日前出售TikTok，但消息人士估計，特朗普或同意押後交易限期。

彭博社

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