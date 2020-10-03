習不滿王岐山親近紅二代　或逼退休

【本報訊】長年跟隨王岐山的董宏被查落馬，熟悉中國的多名時事評論員均向本報分析，這次在五中全會前的舉動，也確實有劍指王岐山的意味，削弱他在黨內的勢力，因為在紅二代中人脈甚廣的王岐山，已令習近平有功高蓋主的擔憂。不過，有評論員就估計王並不會真的被拉落馬，而是黯然退休。

多名親信遭整治

時事評論員林和立接受本報訪問時稱，早前與王岐山稔熟的任志強因涉經濟罪被重判18年，已有不少人視作是對紅二代的警告。習在近年傳出與紅二代出現裂痕，王岐山與紅二代關係甚好，自然也被視作紅二代代表，首當其衝。雖然王岐山在習近平第一任期時以中紀委打貪為習拉下不少政敵，穩住江山，但王的能力甚強，已令習近平有所提防。

林和立認為，董宏落馬是習要削弱王岐山勢力及黨內影響力的最新例子，但是就目前的狀況來看，最終習也不至於要王岐山落馬，王應可以安全着陸，因為王現在也韜光養晦，國家副主席任期後可以低調退休的可能性較高。但林和立也補充，在中共的政治鬥爭存在不確定性，「中共就是這麼殘酷，你看看毛澤東和劉少奇就知道。」

時事評論員桑普則指，今年王岐山多名親信都被以各種名目整治，包括被指為王愛將的財新網總編胡舒立，傳被前政協主席俞正聲發信警告；湖北省原省委書記蔣超良因防疫不力被免職；及最近任志強被指干犯經濟罪，董宏已是今年第四波。加上董宏從廣東至國務院、中紀委也有跟隨過王岐山，所以劍指王岐山的訊息相當明確，也是中共權鬥常見的「兔死狗烹」。

時事評論員劉銳紹則分析，在中共不透明的體制下，這次舉動容易令人認為因為王岐山在黨內有能力挑戰習近平、威脅習近平政權，習擔心自己地位受到挑戰，所以把王的羽翼逐一拔走。