人質死亡｜南非2華人遭綁架1死 9月以來第5宗

中國駐南非開普敦總領館周五（2日）通報，9月25日有兩名中國公民遭到綁架，其中1人逃脫1人死亡，3名疑犯被捕，警方正追緝其他在逃疑犯。這是去年12月以來，開普敦市第12宗針對華人的綁架案，今年9月起計，則是第5宗，也是首次有肉參死亡的案件。中國駐開普敦總領館指在武漢疫情及失業率高企等打擊下，綁架案已成當地華人，特別是經商的華人首要威脅，提醒中國公民務須注意人身安全。

此宗首次有人質傷亡的綁架案，發生在南非西開普省開普敦市，2名中國公民被綁架，其中1人成功逃脫，另1人不幸死亡。西開普省警方目前拘捕了3名疑犯，警方正在追捕在逃人士及調查肉參死亡原因。

中國駐開普敦總領館指，南非的疫情封禁措施降級、經濟復蘇乏力、失業率高企等多種因素影響，綁架這種成本低的「搵快錢」犯罪方法已成為開普敦地區華人，特別是開有商舖的華人的首要安全威脅，提醒務必高度重視人身安全。

駐開普敦總領館呼籲，在小心防範下如仍不幸被綁架，受害人應以保障人身安全為首要目標，避免激怒犯罪分子，家屬應第一時間向警方及總領館報案，再由警方委派談判專家協助家屬同綁匪周旋，爭取以最小代價確保人質平安歸來。

中國駐南非開普敦總領館

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