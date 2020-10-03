蔡英文VS習近平｜兩岸表彰抗疫英雄大不同 網民：一邊感恩一邊恩賜

兩岸文化差異有幾大，從近日在互聯網瘋傳的這兩張照片可見一班。同是表彰抗疫前線醫護及相關人員，在這邊廂的台灣，如同中學禮堂的台上，受表彰的醫護人員挺直腰、抬起頭，在台上邁着步，總統蔡英文逐一向他們致以深深的鞠躬，所展現的卻是「禮賢下士」、「民為貴，社稷次之，君為輕」的民本主義精神；而在那邊廂，「宏偉、瑰麗」的北京人民大會堂上，受勳者表現恭恭敬敬向中共總書記習近平90度鞠躬，雙眼還不能直視對方，生怕有所冒犯，完全呈現出那種「君與臣」、「主子與奴才」的傳統父權宗法主義文化。

對於這兩張照片所展現的巨大差，網民反應相當直接：「一邊滿懷謙卑感激；一邊滿臉居高臨下。一邊是感恩；一邊是恩賜。高下立見。」另有網民表示：「一個是你決定她的命運；一個是他決定你的命運」。

亦有網民說得更白：「台灣總統向醫生鞠躬致敬；中國領導人以王者姿態授勳！」「一邊是民選的領導人，一邊是對草民毫無義務的皇帝，沒有可比性。」「很明顯一個是人民的公僕，一個是奴隸的主子。」

北京的這場「抗擊新冠肺炎疫情表彰大會」，在上月8日於人民大會堂舉行。由習近平向鍾南山等4人授予國家勳章和國家榮譽稱號。另外，一千多名在抗擊疫情中作出貢獻的個人及團體，則由多位領導人向他們頒發獎狀。

至於台灣的那場「武漢肺炎防疫紀錄片首映暨防疫獎章授獎典禮」，則在上月27日於台北圓山大飯店舉行，由蔡英文親自頒發「防疫獎章」予全台44位對防治武漢肺炎工作卓有貢獻的個人與團體代表。

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