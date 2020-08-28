台首名獲日本認證禮儀師 「殯儀界林依晨」：能為母親練習納棺很幸福

有台灣「殯儀界林依晨」之稱的26歲許伊妃，是「全台首位日本認證的送行者（禮儀師）」。在亮眼甜美的外形下，許伊妃藏着一個老靈魂：「我覺得我人生都在快轉，一下就看到一個人的最終章。」她說，日本納棺學校一堂「道德課」，讓自己原本喜歡分享的個性，變得收斂，似乎也把她的桀驁收進棺木裏。

許伊妃踏進殯儀界似乎是命中注定。14歲那年有親友突然離世，她第一次走進殯儀館、第一次看到屍體，卻沒有一般人迴避的心理，也沒有害怕，只有濃烈的好奇心。「我沒有想要神話自己，16歲那年，其實只想找一份特別的職業，本來想當護士，但沒想到白的沒穿到，卻穿得一身黑。」看似玩笑話，卻也帶出一份濃厚的使命感。

她接受台灣《蘋果新聞網》專訪，記者跟着她去了一趟殯儀館，探看工作實況。許伊妃打開沉重的化妝箱，內裏擺放着各式各樣的化妝品，每一樣都盛載着家屬對於往生者最後一面的美麗期望。她不急着上妝，慢慢地靠近躺在棺木內的往生者，思考應該化妝成甚麼樣子。她溫柔又優雅，讓人無法靠近也不敢打擾。記者問她，家屬見往生者的最後一面很重要嗎？她說：「非常重要，不管接不接受，面對至親更要勇敢見最後一面，留下來的人才可以接受親人離去，好好的繼續往前走，生活下去。」

「我很幸福，我的職業可以讓我有很長時間練習、準備和至親告別。」看過由日本女星廣末涼子主演的電影《禮儀師之奏鳴曲》的人，對於日本的納棺儀式，應該不陌生。許伊妃身為日本禮儀師在台第一位傳人，承襲着一股細膩的優雅，細心溫柔地打點往生者最後的儀態。在現場看她示範納棺儀式，即便知道這是模擬演出，仍感受到無聲的莊嚴，讓人覺得連呼吸都是一種打擾。

躺在床上扮演往生者的人就是許伊妃的母親。許媽媽說：「當然會答應（女兒的請求），因為你說讓別人家去演死人，應該不會有人願意，總會覺晦氣，但我心念一轉，覺得演死人是一個添福的意思。」

在練習納棺的時候，許伊妃握着趟在床上的媽媽，嘴裏小聲地說：「好險，你是熱的！」問了她，還有其他人當過納棺儀式的練習對象嗎？許伊妃霸氣甜膩地說：「這是我媽專屬的！」她也感嘆：「有多少人，自己的家人躺在前面的時候是冰的，然後叫不醒，我覺得我好幸福，有這種機會練習，這是我做殯葬業最大禮物。」

她自己又想要一個怎麼樣的告別式？她笑說：「我想要辦party，想要改變所有的順序，希望喪禮每個環節對於留下來的人都是有幫助的。」日本的殯葬禮俗和台灣截然不同，感覺得出來許伊妃試着扭轉這一點。跪、拜，戲劇張力十足的儀式在台灣告別式裏常見，她希望可以在台灣習俗下，帶入日本的細膩莊嚴，而在日本上的一堂「道德課」，讓她懂得「守」住每位家屬的故事，把故事還給家屬，是一件很重要的事情。

許依妃和母親的言談中充滿了愛，殊不知兩人也是經過大風大雨。許依妃4歲時，因家中經商失敗，一夜間成了落難公主，母親在環境逼迫下，離開她身邊一年。這一年的空窗，築起母女間的高牆，甚至讓許伊妃患上了廣泛型焦慮症。一種被遺棄的不安全感，讓她總在半夜驚醒，「我有10多年都會半夜3點半起床，其實，我根本睡不好。」4歲時一個晚上，許媽媽曾偷跑回來，把手枕在她頸下，但一早睡醒，身邊人卻變成了姐姐。

她還說：「21歲那年，我根本沒有辦法工作、睡覺，我恐慌症發作時曾經在廁所洗澡洗了2小時，覺得自己身體一定生病，治不好了。嚴重的時候時不時會出現『屋頂好涼』（自殺）的想法。」

而在嚴重抑鬱的那段期間，她不斷對媽媽施以言語暴力，「我指着我媽說，在我最需要媽媽的時候，你在哪裏？你憑啥（甚麼）管我！」被遺棄的感覺一直埋在心裏，同時也一再觸碰母親的傷疤。許媽媽嘆道：「真的想死，是我，很想死，她，真的在折磨我。」

曾經缺席的那一年，許媽媽花了十多年時間彌補。她哽咽說：「那個是很痛的，真的，那種愧疚一輩子都無法彌補。」不過，許伊妃卻在一趟日本滑雪之旅，找回心中母親的樣子，「我媽媽在原地等我回來，那是我等了好久的畫面。其實媽媽不用特別為我做甚麼，只要等我回來。很慶幸，我媽沒放棄過我。」

許媽媽說：「我最後的遺願就是希望妃妃親手幫我納棺，聚集親友來見最後一面，我覺得那個時候才是最真的感情。」許伊妃則搖頭苦笑道：「太難了，我捨不得，真的要送走，還是要花很長時間練習。」

台灣《蘋果新聞網》

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