【清理門戶】

十．一長假期間、五中全會舉行在即，中紀委昨日宣佈，副部級的中央巡視組前巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。董宏長年追隨現任國家副主席王岐山，從廣東的地方工作，至中紀委都有董宏的身影，董被視為王岐山的嫡系親信、前大管家。有分析認為，這一次董宏落馬劍指王岐山。

本月下旬即將舉行五中全會，在昨日十一長假期期間，中紀委通報董宏涉嫌嚴重違紀違法，正被紀律審查和監察調查。現年66歲的董宏，1983年開始他在中共政壇的仕途，出任中共中央顧問委員會秘書、研究室副主任。當時重慶前市委書記薄熙來的父親、中共元老薄一波擔任中共中央顧問委員會常務副主任。1992年，董宏調任廣東省佛山市市長助理；六年後，他先後出任廣東省發展研究中心副主任、主任及政府副秘書長，當時的廣東省副省長、中共廣東省委常委正是因為亞洲金融風暴，被時任總理朱鎔基委派至廣東「救火」的王岐山。

隨後董宏與王岐山的關係也開始交織，他長期跟隨王岐山，甚至被視作王岐山的「大秘」。王岐山離開廣東後擔任國務院體改辦主任、海南省委書記、北京市市長期間，董宏一路跟隨擔任過國務院體改辦產業司司長、海南省委副秘書長、北京市政府副秘書長等職務，直到2006年董擔任中央文獻研究室副主任。

長期跟隨 被視作「大秘」

王岐山於2012年出任中紀委書記，主導打貪巡視的工作，董宏再度跟隨王岐山。翻查中紀委網站顯示，董宏在2013年11月擔任中央第二巡視組副組長，進駐新華社。2014年3月，董宏任中央第十二巡視組組長，進駐復旦大學，隨後他也繼續在該組擔任組長和副組長職務。當時，有親共媒體形容他「長期跟隨王岐山，如今都再隸王岐山麾下，在反腐領域承擔重責。」到了2017年7月中，有媒體就報道指董宏已同時擔任中央辦公廳調研室五組組長一職。

事實上，董宏不是十八大後第一個被查的中巡組前巡視專員，2017年中巡組前副部級巡視專員張化為涉嫌嚴重違紀被查，當時有指是王岐山要表態「清理門戶」。張化為也於去年因受賄超過3,000萬元，被判囚12年。

有熟悉內地政情的人士對《蘋果》表示，五中全會前夕中南海腥風血雨，王岐山、中共中央前政法委員會書記孟建柱成為重點「打擊」對象。此前多位孟的親信落馬，而王繼早前好友、敢言紅二代任志強遭重判18年後，今番輪到董宏。據悉，董跟薄家等中共紅二代關係良好。紅二代對習近平日趨獨裁、走回頭路，感到極之不滿。另外，薄一波另一名前秘書、曾任國家開發銀行副行長的王益也在2010年，因涉嫌收受賄1,196萬餘元人民幣在北京一審被判處死刑，緩期兩年執行，沒收全部個人財產。

新華社/《蘋果》記者