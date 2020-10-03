台擬修例展示五星旗罰萬元

兩岸關係緊張，台灣30名綠營立委認為中共不會放棄武力攻台，日前提案修改《國家安全法》，明文增訂台灣民眾不得為中港澳、境外敵對勢力或其派遣之人，從事政治宣傳，違者罰款1萬元至10萬元新台幣（下同，2,700萬至2.7萬港元）；亦不能在公共場合懸掛或展示五星紅旗，否則罰款1萬元至5萬元 （2,700至1.34萬港元）。

禁宣傳敵對勢力

提案由民進黨立委王定宇領銜，與同黨籍立委林宜瑾、何欣純、高嘉瑜等，以及台灣基進立委陳柏惟共30人連署，他們認為中共不放棄武力併吞，又以「言論自由」為名，實以消滅中華民國民主政體為目的，逾越民主國家言論自由界線；為建立民主憲政防衞機制，於日前提案修法《國家安全法》。增訂條文草案明文規定，人民不得為中國、香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，從事涉政治目的的宣傳行為，包括違反國家認同、配合統戰工作，違者處1萬元至10萬元罰鍰，並沒入其宣傳物品；行為依其他法律有較重處罰規定時，則從其規定。

另外，增訂條文草案也規定，若在進行前述涉政治目的的宣傳行為時，於公開場所升降、懸掛、展示、手持或揮舞中港澳、境外敵對勢力或其黨政軍代表旗幟、標誌者，將處1萬元至5萬元罰款，且警察機關應予取締，但經主管機關核准者，不在此限。

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