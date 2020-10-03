特朗普確診｜崔天凱祝願早日康復 習近平仍未問候

美國總統特朗普確診武漢肺炎，各國元首均發電慰問，中國國家主席習近平至今仍未致予慰問。中國駐美大使崔天凱於香港時間周六（3日）早上9時左右，在Twitter祝願特朗普和夫人梅拉妮婭早日徹底康復，是繼外交部發言人華春瑩後，第二名慰問特朗普的中國代表。

特朗普確診武漢肺炎消息傳出後，印度總理莫迪首先致予慰問，然後是英國首相約翰遜、俄國總統普京，北韓最高領導人金正恩亦已發出慰問，盼望特朗普盡快康復。

習近平至周三早上仍未問候特朗普。中國官媒新華社今早僅報道習近平與新加坡總統哈莉瑪，就兩國建交30周年互致賀電的消息；習指，疫情令各國面臨抗疫和復蘇經濟的雙重挑戰，中方願與新方共同努力，深化各領域務實合作，共同維護多邊主義和自由貿易，推動兩國關係取得更大發展，貢獻地區和世界穩定繁榮。

而《環球時報》總編輯胡錫進今日則在新浪微博發帖，稱無論朗普特政府之前在新冠疫情問題上如何攻擊中國，當特朗普作為一位老人感染病毒並入院治療時，同情他，祝願他和夫人能度過難關是普世的人之常情，但在這時候，2名共和黨議員及衞生部長阿扎爾攻擊中國，「繼續將美國新冠疫情向中國甩鍋，真是很low的表現。」

Twitter／新華社／新浪微博

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