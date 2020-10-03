英加強審查　禁華留學生讀軍事相關科

繼美國限制中國留學生簽證後，英國《泰晤士報》報道指，英國政府在當地時間10月1日起，加強了對外國學生在英大學學習科目的安全審查。此舉措會導致數百名中國研究生被禁止在英國大學學習所謂的「敏感學科」。英國外交部證實了這一消息，並回應稱，英國歡迎包括中國學生在內的所有外國學生前來學習，但「不會接受有損我們國家安全的合作項目」。

盟國學生豁免審查

根據英國的學術技術批淮計劃（ATAS）網站規定，來自國外的研究生申請者如若想要學習「武器項目」相關的學科時，需要事先申請「特別專業許可證」，進行一定程度的安全審查。例如申請者還必須披露自己「與軍方」的關係。《泰晤士報》指出，更廣泛的審查範圍將包括「先進的常規軍事技術」，如飛機和網絡；還可能包括人工智能、化學、物理、數學、計算機科學和一系列工程課程。但來自歐洲經濟區國家、瑞士和特定國家（美國、加拿大、澳洲、新西蘭、日本、韓國和新加坡）的學生則擁有豁免權。《泰晤士報》和路透社均認為，英政府這一舉措是針對來自中國的留學生。

此前，美國政府以基於安全風險為由，截至今年9月已吊銷了超過1,000名中國留學生和學者的簽證。美國副國家安全顧問博明周三（9月30日）表示，白宮為了反制中共在美收集情報和竊取技術，決定限制部份學生簽證，但數量只佔40萬中國學生中的1%。

路透社