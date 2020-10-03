兩岸角力｜共軍戰艦現花蓮外海 加拿大軍艦穿越台海

繼共軍戰機入侵台灣空域後，解放軍一艘軍艦昨日出現在花蓮外海，最接近時僅距岸邊30浬（約55.5公里）。台軍表示，軍方有即時應對處理，目前狀況正常。

報道引述軍方人士指出，一艘解放軍軍艦，昨日凌晨出現在宜蘭、花蓮外海約30浬，距離台灣領海鄰接區水域僅6浬，「這一次有比較接近一點」。這艘軍艦今日已經往北航行。

報道未有提及發現的軍艦是那一型號，但軍方稱上月17 日也有共軍軍艦出現在台灣東部外海，距離花蓮小清水東約39浬。

另外，追蹤船隻網站marinetraffic.com顯示，加拿大皇家海軍護衞艦「HMCS Winnipeg FFH338」，昨晚從南到北通過台灣海峽，今早上午10時許離開台灣海峽進入東海。加拿大海軍更在Twitter公開一系列官兵「戲水」照片，強調「近兩個月的海上航行完成了出色的工作，隨着繼續進行部署，還有更多工作。」

綜合報道

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