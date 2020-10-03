電玩盜版組織Team Xecuter頭目被捕 一中國成員被起訴

美國司法部周五（2日）表示，早在2018年就破解第一代Switch的電玩盜版組織Team Xecuter，其兩名頭目已被逮捕，另一名同被起訴但仍在逃的成員是一名中國公民。

美國司法部在周五發佈的聲明指出，48歲法國公民馬克斯·盧安（Max Louarn）、居住在深圳的35歲中國公民陳元寧（Yuanning Chen, 音譯）以及51歲加拿大公民加裡·鮑瑟（Gary Bowser）在周五公佈的聯邦起訴書中被起訴。

Team Xecuter以破解任天堂遊戲機聞名，一款名為SX Pro的USB設備就是他們的作品之一，此工具讓任天堂Switch可運行盜版遊戲。Team Xecuter 還為任天堂3DS和NES Classic等設備製造黑客工具。任天堂早於今年5月就對Team Xecuter提起訴訟。

「這些逮捕行動表明，司法部將追究那些試圖強取和利用美國公司知識產權以獲取經濟利益的黑客的責任，不管他們在哪裏。」司法部刑事部代理助理檢察長拉比特（Brian C. Rabbitt）在一份聲明中表示。

今年9月，盧安和鮑瑟因與本案的指控有關而在國外被捕。 美國將尋求將盧安引渡到美國受審。 鮑澤在多米尼加共和國被捕並被遞解出境，周五在新澤西的聯邦法院出庭。陳則仍然在逃。

綜合報道

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