美豬爭端促成　「藍白合作」抗綠

國民黨與民眾黨近期在美國豬肉進口立場一致，亦在立法院的委員會召委（召集委員）選舉、修憲案合作，就連民眾黨主席、台北市長柯文哲也表示，將邀請國民黨立委蔣萬安碰面。台媒關注「藍白合作」抗綠的新局面。據報道，民眾黨正盤算2022年選舉的提名策略，「聯合次要（藍）、打擊主要敵人（綠）」，並鎖定「五五波」縣市，爭取國民黨禮讓提名。

聯合次要 打擊主要敵人

立法院早前選舉新會期召集委員，國民黨團在民眾黨的幫助下，在社福與衞生環境委員會、經濟委員會各取一席，有立委指這為藍白合作拉開序幕。據台媒報道，藍白除了在立法院有合作空間，民眾黨也有意爭取2022地方選舉合作，以對抗民進黨，「聯合次要敵人，打擊主要敵人」，換取更多縣市長、市議員議席。但民眾黨也清楚知道，爭取國民黨在六都禮讓提名的可能性不高，因此將目標鎖定在六都以外的縣市長。

對於2022年地方選舉，國民黨務人士指出，目前兩黨合作上僅停留在立院黨團，未上及黨中央，但離地方選舉還有兩年，雙方還需要培養更多默契與互信。民眾黨秘書長謝立功表示，對於不同政黨之間在議題上合作，民眾黨持開放態度，也不排除未來在選舉上有合作可能性。

事實上，藍白合作在今年1月大選後開始萌芽，民眾黨立委蔡壁如甫當選，便首度拋出「在野大聯盟」概念，當時有國民黨中人也認為雙方可在民生議題上合作。

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