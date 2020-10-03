兩岸疫情速遞丨大陸新增10宗確診 台名醫憂天冷爆發院內感染

兩岸疫情最新情況：大陸昨日新增10宗確診個案，分別來自上海（4宗）、廣東（3宗）、四川（2宗）、陝西（1宗）；新增無症狀感染者12宗；上海新增一宗疑似個案；全為境外輸入。昨日沒有新增死亡病例。大陸累積死亡病例4,634宗，確診病例85,434宗。台灣累計確診517宗，7人死亡。

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●大陸新增10宗確診 全為境外輸入

大陸昨日新增10宗確診個案，分別來自上海（4宗）、廣東（3宗）、四川（2宗）、陝西（1宗）；新增無症狀感染者12宗；上海新增一宗疑似個案；全為境外輸入。昨日沒有新增死亡病例。

●台大名醫憂天冷爆發10人以上院內感染

台灣感染症醫學會理事長、台大兒童醫院院長黃立民指，近日入秋，天氣轉冷，疫情「一定會起來」，他指台灣景點處處是人，早就沒有社交安全距離，更擔心會爆發超過10人的大規模院內群聚。

黃立民表示，台灣幾乎每天都有輸出確診病例，若外國測試無誤，代表台灣內一定有病毒，只是病毒傳播速度不快，病毒在氣溫4度至20度間最為活躍，當天氣一冷，或市民開始反彈過度嚴格的管制措施，一疏漏防疫疫情就難以控制。

黃立民指出，日本目前已有醫院出現院內感染，「現在就看哪家醫院比較不幸、成為台灣第一間爆出院內感染」；他認為台灣當局應鼓勵國產疫苗在2022年盡快上市，才可根本防疫。

●台灣超買疫苗 確認安全才施打

台衞生福利部長陳時中今天表示，各國都「超買」武漢肺炎疫苗，台灣也不例外，但未來即使取得疫苗，也會等疫苗安全性較明確後才安排施打。他稱，台灣買疫苗有多方投資整備，哪個有效、哪個進度快都是關注焦點，須持續蒐集情報，替台灣作最好判斷。但因目前疫苗仍處於高度不確定，只好多方投資，選擇適當的量，確保早點取得疫苗。

澎湃新聞網／台灣《蘋果新聞網》／中央社

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