曾熊抱央視女主持 陝西人大前副主任涉貪囚7年

內媒報道，曾因熊抱央視女主持管彤爆發爭議的陝西省延安市人大常委會原副主任祁玉江近日受賄罪成，被判入獄7年。報道指，商洛市中級人民法院上月1日公開開庭審理案件；中國裁判文書網上月27日公佈祁玉江受賄罪一審的刑事判決書。

法院指，祁玉江擔任政務期間，利用職務便利索取、收受他人所送現金1,048多萬元人民幣（下同，約1,196萬港元）。祁2019年4月主動到陝西省紀委監委投案，並上繳所有贓款贓物。

今年62歲的祁玉江是陝西子長人，長期在延安工作，曾任延安市寶塔區區長、區委書記、志丹縣委書記；2013年3月起獲任延安市人大副主任，躋身副廳級幹部，直到2018年退休。

祁玉江曾在台上熊抱央視女主持管彤引發輿論。2010年12月25日，《重慶商報》、《新聞晨報》等媒體報道，祁玉江當場熊抱該名央視女主持，並誇她「俊、白、美」，甚至追問對方：「我是不是男人？」事後，官方回應稱，「熱烈擁抱女主持人體現的是陝西人民的熱情」。

中新網

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