大學生湖南熱氣球墮地亡全實錄 職員「沒甚麼大事」惹眾怒

昨日是內地10.1長假第二天，卻再度傳出發生奪命意外。湖南一個熱門熱氣球飛行營地中，一名打臨時工的大學生不幸從熱氣球墮下身亡，意外全程被拍下，在網上曝光。不過，最令人駭然的是，該營地工作人員回應內媒查詢時竟說：「他就是不小心摔了，沒甚麼大事。」引發網民譁然，怒斥冷血。

事發於昨日上午11時許，出事地點為湖南株洲悠移莊園熱氣球飛行營地。從網傳的現場影片可見，一名男子掛在半空中一個熱氣球外，在熱氣球慢慢下降之際，男子疑似體力不支，墜落地上，周圍圍觀的民眾目擊這一幕，都被嚇得尖聲大叫。男子經搶救後宣告不治。

有知情人士透露，該男子是湖南一名大學三年級學生，趁假期在該營地打臨時工。針對是次意外，該營地工作人員卻給了一個令人側目的回應：「他（出事男子）就是不小心摔了，沒甚麼大事。」

有關回應引發網民不滿：「工作人員說這話真的喪良心！」「這個工作人員怎麼不摔一摔啊！」「一條人命還覺得沒甚麼大事，建議你自己上陣試試。」「臨時工的命也是命，俱樂部請負責到底！」有人則惋惜生命的消逝：「再堅持幾秒鐘都可能活命……」此外，亦有網民質疑該名大學生為何會掛在熱氣球外。

內媒報道，目前相關部門正在進行善後處置，事故原因正在調查中。

據悉，涉事營地是湖南首個熱氣球飛行營地，於2018年12月1日正式營運，由茶陵縣樂翔航空運動俱樂部與悠移莊園聯手建設。

當時內媒報道指，熱氣球飛行活動範圍以悠移山莊為中心的3公里半徑範圍內，飛行高度控制在200米以下。營地最小的熱氣球可乘坐3至4個成人，最大的則可乘坐6至8個成人。

報道還特別提醒，乘坐熱氣球者須為5歲以上、68歲以下人士，身高不足1米的小孩需要監護人陪同。有心臟病、高血壓、哮喘等疾病患者不宜乘坐。起飛後，不要將身體露出吊籃外，不要隨意走動、踩跳並搖晃熱氣球吊籃等。

新浪微博／kknews

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