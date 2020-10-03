暗黑月餅熱銷｜螺螄粉辣條做餡 港食家：內地無嘢扎根到香港人舌頭

內地淘寶網數據顯示，廣西名物螺螄粉、四川辣子雞、被喻為「劣質零食」的辣條、韭菜、珍珠奶茶等口味的月餅，今年位列暢銷榜前五位，其中被形容為一股「腳臭味」的螺螄粉月餅更是最受年輕消費者喜愛，搜索量大漲700%！韭菜月餅增170%，榴槤月餅也有30%增長。香港食評家梁家權向《蘋果》分析，內地市場變化多端，但新產品也很快令人遺忘，沒有一樣東西可以扎根在每個人的舌頭上，而香港人以味道為宗旨的佔多數，「要贏香港人嘅歡心，除咗噱頭之外，最終都要回歸喺味道嘅基礎上」。

螺螄粉月餅來自廣西中全食品科技有限公司，月餅研發2個月，1萬份禮盒裝上市僅一周就全部售罄。從外觀上看，螺螄粉月餅與普通月餅沒有分別，都是用傳統月餅皮，但餡料卻由酸筍、米粉、豆角這些螺螄食材製作而成。

有嚐過的買家留言評論寫道：「它（螺螄粉月餅）最妙的地方就是，它的這個米粉呢，不像我們平時吃的是糯的，它的米粉是炸過的，有點像我們吃的小辣條的感覺。兒時的記憶，因為是酸辣口味，特別香，有種麻辣雞絲的感覺。」

今年中秋佳節，淘寶上的螺螄粉月餅禮盒賣斷市，成為一種新社交文化，透過整蠱和好玩的方式，為朋友送上不一樣的新鮮感。除了這些重口味暗黑月餅外，月餅形態上也花樣百出，許願蛋月餅、二次元月餅、動畫主題月餅也深受年輕一代歡迎。內地網民感嘆：「螺螄粉終於對月餅下手了。」又指：「從七夕送孤寡青蛙，到9月秋天的第一杯奶茶，再到現在中秋送螺螄粉月餅，當代年輕人的友情表達方式有點『皮』（調皮的意思）。」

淘寶電商表示，為了迎合近年來年輕人的新奇需求，他們特別聘請一些創意月餅設計師來研究新口味、新造型。一名女創意設計師提到，她每天都要逛淘寶、逛社交網站，去尋找能和年輕人結合起來的點，通過口味、造型來體現。

內地年輕人還在淘寶商品評論區真誠發問：「這款月餅送丈母娘足夠體面嗎？」「味道好嗎？送家人合適嗎？」在淘寶上，「送禮」、「禮盒」等關鍵詞搜索量在近兩周爆增。目前，95後已經躍升為淘寶第一大用戶群體，與更年長的一代不同，「萬物皆可月餅」、「整蠱朋友」、「取悅丈母娘」等奇怪需求，建構出年輕人購買月餅的充份理由。

香港食評家梁家權娓娓道出月餅在香港市場的演變，他指香港傳統月餅以蓮蓉月佔市場大多數，直至1970年代開始有白蓮蓉月，也有另類月餅如欖仁月、伍仁月、豆沙月，其後發展至冰皮月餅、雪糕月餅，但過去20、30年來也打不入主流，梁反而看好「陳皮豆沙月」，可能會成為月餅一個新的類型。他說：「蓮蓉月撞埋蛋黃真係好食，係經得起時間嘅考驗。」

他指出，內地的月餅市場仍然緊守傳統蓮蓉月，但經過黑心月餅用過期蓮蓉之後，內地人都會擁到香港買月餅，而近年來內地月餅品種層出不窮，「中國之大，五湖四海，有唔同人嘅口味」。他笑言，自己曾在廣西吃過螺螄粉，「（味道）關鍵唔喺粉度，喺湯入面，係酸酸辣辣有螺味，都係重口味㗎」。梁家權相信，縱使今年這五款重口味月餅打入榜，明年都會有另一些口味推出市場，「好似聖誕同情人節咁，係商家推出市場（嘅噱頭），我估唔會歷久常新」。

今年推出生酮月餅火速售罄400多盒的IEatketo.hk創辦人Iris向《蘋果》逐一點評內地重口味月餅，她認為「珍珠奶茶月」味道會較為大眾接受，香港隔幾條街都有一間珍珠奶茶店，奶茶味和甜度跟月餅會夾，用來做冰皮月餅是很不錯的選擇；韭菜月的味道「太鮮明、太獨立」，可能會「搶味」；「四川辣子雞月」可能味道一般，因為製作月餅皮都是麵粉、椰子粉、杏仁粉等等，「可能啲辣會吸咗落皮度，我食過辣味曲奇餅，就唔係咁鍾意喇」。至於「辣條月」，Iris認為有卜卜脆的口感，加入冰皮月餅都可以接受，而撞入傳統蛋黃月的鹹味都會夾。

《蘋果》記者／淘寶網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！