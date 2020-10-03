台美經貿｜雙邊對話最快美大選後舉行 蕭美琴：持續與美方溝通

美國衞生部長阿扎爾訪台後，台灣旋即宣佈進口美豬美牛；美國國務院次卿克拉奇訪台後，有傳台美會加強經貿聯繫，不過至今未展開貿易談判。台灣駐美代表蕭美琴表示，會持續與美方溝通。行政院政務委員、經貿談判辦公室總談判代表鄧振中周六（3日）指，雙邊對話最快於美國大選後舉行。

另外，蔡英文政府宣佈全面開放美豬牛進口，盼能推進台美雙邊貿易協定（BTA）洽簽，台灣外交部昨日表示，美參議院「台灣連線」兩名共同主席殷霍夫及孟南德茲領銜發起，共50位參議員聯名致函美國貿易代表署（USTR）代表賴海哲籲請支持台美洽簽BTA。鄧振中大讚蕭美琴是促成參議員聯署會談的幕後功臣，並指台灣政府「無時無刻都在準備」做好BTA談判。

鄧振中分析，洽簽BTA有三個因素，首先是台灣政府的決策，即是開放美豬美牛進口；其次是美國國會的台灣連線；再來是台灣駐美代表處幕後功臣駐美代表蕭美琴，沒有蕭在美國國會奔波，也很難成事。

至於美國總統特朗普確診武漢肺炎，會否影響BTA的洽簽與後續對台的各項合作？有台灣行政院官員指出，目前美國政府運作仍然正常，與台灣的各項合作仍要繼續觀察，相關的衝擊、影響仍有待評估。

台灣《蘋果新聞網》／中央社

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