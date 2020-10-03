中美貿易戰｜美農業部：中國或達不到首階段農產品採購目標

美國農業部長珀杜（Sonny Perdue）表示，由於「非農業的貿易問題」，中國可能達不到中美第一階段貿易協議做出的年度農產品採購承諾。

珀杜出席研討會時表示，「我不確定中國是否能做到，但他們正在努力。非農業的貿易問題阻礙他們這麼做。」他指中國逐步履行購買承諾，但不確定能否完全兌現首階段貿易協議承諾，今年購買365億美元美國農產品，但他未有透露「非農業的貿易問題」是甚麼。

1月簽署的中美第一階段貿易協議中，中國承諾今年進口365億美元（約2,828億港元）的美國農產品，但上半年採購進度嚴重落後，讓人懷疑中國能否實現將採購水準在2017的基礎上增加50%的目標。

美國海關數據顯示，中國在1月至7月僅輸入86億美元美國農產品，未達目標的一半。但中國8月和9月提高了美國農產品的進口速度，一共進口大約1,200萬噸大豆和400萬噸的粟米。如要兌現承諾，中國未來3個月仍須大量進口。

路透社

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