特朗普確診丨美國右翼控「中國病毒」生化攻擊　CNN：北京很緊張

自從美國爆發武漢肺炎疫情，總統特朗普數度將病毒稱為「中國病毒」。特朗普確診後，有右翼人士指控中國對特朗普發動生化攻擊，美國有線電視新聞網（CNN）分析指，中國官方似乎刻意指示媒體低調報道，顯然對於事態發展感到緊張。

CNN報道指，特朗普確診後勢必繼續強打「中國病毒」論，令北京更難擺脫指控，報道以共和黨籍參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）周五（2日）在社交媒體寫道，「中國把病毒傳給了我們的總統及第一夫人。我們必須讓他們為此負責。」

共和黨眾議員沃克（Mark Walker）則說：「現在說中國正式干涉我們的大選公平了吧？」

報道指出，中國官方顯然正限制內地網民對特朗普染疫一事發言，大部份新聞網站上，特朗普確診的消息未佔明顯版面，央視和《人民日報》也關閉相關新聞的留言功能。

《環球時報》總編輯胡錫進在特朗普證實染疫後用英文冷嘲熱諷，指這是特朗普輕忽疫情所付出的代價，發文隨後被刪除。胡錫進3日早上改口指：「特朗普作為一位老人感染病毒並出現症狀入院治療時，祝願他和夫人都能度過難關是普世的人之常情。」胡錫進還希望網民針對特朗普染疫的事情上「保持克制」。

CNN

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