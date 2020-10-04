兩岸疫情速遞｜大陸新增16宗確診 廣州佔6宗無症狀感染11宗

疫情最新情況：大陸昨日新增16宗確診，均為境外輸入病例。大陸累積確診病例85,450宗，死亡病例4,634宗。台灣累計確診個案517宗，7人死亡。

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•均為境外輸入

大陸昨日新增16宗確診，均為境外輸入病例，分別來自廣東（6宗）、四川（3宗）、雲南（2宗）、陝西（2宗），天津、上海及廣西分別錄得一宗；昨日新增無症狀感染者26宗，也是境外輸入。

6宗個案皆來自廣州，3宗來自孟加拉，其餘3宗分別來自幾內亞、肯尼亞、厄瓜多。新增境外輸入無症狀感染者11宗，廣州報告，6宗來自菲律賓，4宗來自沙地阿拉伯，1宗來自孟加拉。以上均在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

另外，昨日新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）；沒有新增死亡病例。

大陸累積確診病例85,450宗，死亡病例4,634宗。

上海澎湃新聞網

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