特朗普確診｜中國人「賀」總統夫婦染疫 咖啡店贈飲 手機店大減價

美國總統特朗普（內地譯作川普）確診感染武漢肺炎後，中國民間卻一片歡呼雀躍，有人拉橫額恭喜特朗普夫婦中招，商舖也不甘人後，為慶祝「仇人」確診，咖啡店送咖啡、手機店大減價、車房維修僅收成本價，市民幸災樂禍，洋溢着扭曲的普天同慶氣氛。

「喜訊，為表達對川普總統不幸染冠的支持，蝸牛咖啡現推出活動，凡到店消費即贈美式咖啡。」據稱，豎立告示牌的蝸牛咖啡位於北京，網傳一間手機店也為慶祝特朗普確診，全場手機減價200至500人民幣（約228至570港元），還「祝願特朗普在新冠之路越走越長」。有市民則用簡單直接的方法「贈興」，多人合力拉橫額，上面寫「恭喜特朗普夫婦喜提新冠肺炎」。河北保定一間汽車維修公司舉行割價酬賓：「所有車輛維修保養只收成本價」。網民在論壇留言：「原以為今年美國總統不會祝我們國慶節快樂，沒想到他是通過這個方式」。

內地知名左派人士司馬南在微博揶揄：「（這是）中華人民共和國成立七十一周年，七十四歲的人不失時機送上禮物，誠為歷史難忘的時刻」。隨着內地網上出現幸災樂禍言論不斷升溫，當局開始刪除相關留言或文章。但也並非人人壞心腸，有人反問：「是川普讓他們買不起房了？是川普讓他們看不起病了？既然都不是，那他們為甚麼對川普懷有不共戴天的刻骨仇恨呢？」

新浪微博

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