中梵協議丨教廷國務卿：續簽不涉及政治外交 僅為傳福音

中梵協議續簽問題令梵美關係緊張。梵蒂岡國務卿帕羅林（Pietro Parolin）指，教廷希望與中國續簽主教任命協議，是出於牧靈傳福音考量，「協議內容絕對不涉及任何政治或外交目的」。不過，早前香港退休樞機主教陳日君指，任何與北京的協議都是對天主教的背叛。美國國務卿蓬佩奧訪問教廷時，亦公開反對中梵續約。

帕羅林周六（3日）出席「宗座外方傳教會」（Pontifical Foreign Missions Institute）在米蘭舉辦的中國主題研討會時表示，梵中主教任命臨時性協議的草案，在前教宗本篤十六世任內已批准，只是到教宗方濟各任期內才有機會與中國正式簽署，又指教廷一直尋求與中國對話。

帕羅林指，教廷對梵中協議的看法是「審慎樂觀」，雖然客觀環境非常困難，但教廷相信協議會幫助中國天主教徒獲得正常信仰生活，讓中國天主教符合中國在地化精神，也符合普世教會精神，亦能完全與在羅馬的教宗共融。

被媒體問到梵美關係因中國問題陷入緊張時，帕羅林指，面對國際政治議題，各國立場很難完全一致，但他不認為教廷與美國之間有衝突。帕羅林指，教廷也有關切中國迫害人權與缺乏宗教自由的問題，但教宗認為很多事情不能操之過急，教廷處理問題的方式是對話，並指簽署梵中協議，第一是因為教會盼為人類社會整體發展做出貢獻，第二是為了鞏固國際和平，是為教會在中國未來的發展鋪路。

中央社

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