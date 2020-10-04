黑蟻群入侵台灣民居 水淹火燒難擋 小花園掃出6公斤蟻屍

台灣嘉義的鄉間民居7年前起遭黑蟻大軍侵襲，每年5月至10月，入夜即被億萬計螞蟻鑽入家園，牆壁地板會蓋上一張會蠕動的「黑紗」，居民用遍肥皂水、殺蟲劑、細密紗窗、摸黑生活，甚至火燒等方法也擋不了黑蟻，令生活嚴重受影響，連靜靜吃頓晚餐也是奢侈，「吃飯配胡椒」已變成日常。

蟻害最嚴重的中埔鄉，入夜便變得如鬼城，居民在晚間便把配有紗網的門窗緊關，拉起厚厚窗簾，居所內外不敢亂開燈，以免招惹更多黑蟻。不過，即使做齊以上措施，仍不能把這些學名叫琉璃蟻的黑色螞蟻擋在門外。

55歲的當地居民徐紹唐表示，家門外放了多個注滿肥皂水的澡盆，旁邊加有電燈，入夜便會打開吸引向光性的黑蟻，「3個小時內，抓了100多克」。據調查1克約有1,800隻蟻，即一個澡盆便殺蟻1.8萬隻。不過，這仍無助減輕室內的蟻害，他說：「琉璃蟻有洞就鑽，白牆瞬間變黑牆，吃飯只能摸黑亂夾菜，若稍微慢些，就爬滿琉璃蟻。」當然，螞蟻也常常爬上人身，令人全身痕癢。

徐紹唐表示，鄉民除了用燈光配合肥皂水殺蟻外，也用遍殺蟲水、黏蠅板、藥餌甚至火燒等方法，但仍不敵黑蟻。他指，每年5月至10月蟻患最嚴重，曾試過早上打掃庭院，把已死的蟻屍掃入垃圾袋，一秤之下重達6公斤，十分恐怖。

當地餐廳業者葉濰輔表示，試過一次忘記關窗，不為意開燈後，招惹蟻群瘋狂飛入，鋪滿了床鋪、衣櫥，把小孩嚇得大哭。他又指，更要提醒食客要在下午6時前完成用餐，否則隨時會「加餸」。

嘉義縣中埔鄉灣潭社區理事長黃順忠直言：「社區300多戶人家，家家戶戶被黑螞蟻搞得生活大亂。」部份居民因為不堪蟻群滋擾，入夜前便會跑到蟻害較少的商業區避災，例如在便利店玩手機消磨時間。

飽受蟻害7年的居民，不滿當地政府一直無視問題，直至去年才發放防治餌劑，令蟲害不斷擴大。

據了解，琉璃蟻蟻害從海拔約400至500米的嘉義縣竹崎鄉，往中埔鄉、大埔鄉、番路鄉等蔓延，至今累計10縣市28鄉鎮列為蟻害區。

參與防治工作的嘉義大學植物醫學系助理教授林明瑩指出，琉璃蟻在1912年發表的台灣蟻名錄中首度出現，每年約6、7月進入繁殖期，這時會長出翅膀到處飛舞，加上其趨光特性，近年來民宅遭大量琉璃蟻攻陷。

林明瑩分析，琉璃蟻不會直接啃食農作物，農委會未認定為害蟲，投注防治的資源有限；居家管理部份，環保署認為應由住戶自行處理，加上琉璃蟻不像登革熱病媒蚊，會導致傳染病，也非衞福部疾管署負責，中央政府「三不管」，地方政府又礙於財政，只能仰賴中央供應餌劑，防治力不從心。

當地農委會動植物防疫檢疫局病蟲害管理科長李昆龍承認，琉璃蟻確實由南往北侵害，往人類居住環境逼近。過去也未曾出現如此大規模的蟲害，經委託專家研究防治方法，去年才研製出餌劑，立即在去年10月至今年6月以4,800萬元新台幣（約1,285萬港元），購買13萬組餌劑，分發給居民。

李昆龍指，消滅蟻后巢的餌劑起效最少需2個月時間，強調餌劑能有效減少琉璃蟻，但需要有耐心長時間作戰。

台灣《蘋果新聞網》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！