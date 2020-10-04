特朗普確診｜國民黨慰問詞被寸錯文法 綠委送新人花籃竟寫「敬輓」　

美國總統特朗普日前確診感染武漢肺炎，震動國際之餘，居然引爆台灣政壇的藍綠「文化」罵戰，互相指摘對方的Twitter留言文法不通，或在婚禮花籃賀詞上出現「敬輓」這種低級錯誤。

國民黨官方Twitter最近發文祝福特朗普早日康復，其中有句「May good health envelop you,spurring a quick recovery」，引起民進黨立委王定宇批評，指「如果川普（特朗普另一譯名）確診是國際重大消息，那……中國國民黨這個表達關心的推特（Twitter），就差不多是國際級笑話了」、「這則文英文差到我都以為是被駭客（黑客）入侵或是假冒官網了」。

王定宇又批評，國民黨立委葉毓蘭也在Facebook發文祝福特朗普，但英文中連署名都是「xxx」，顯然是他人代筆，連署名都沒改就po上網。

國民黨文傳會副主委黃子哲則在Facebook反駁，指在Twitter中的用語其實很常見，批評王定宇指這是「國際級笑話」，又沒指出錯誤的地方，根本是「見到國民黨就開槍」；又指台灣總統蔡英文也曾拼錯泰國國名；甚至王定宇送給新人花籃上的賀詞居然寫上「敬輓」，根本是「中文程度連小學都不如」。

王定宇周日（4日）則反擊，指「哪個立委是親自拿筆寫花圈、輓聯」，表示自己每月也委託花店寫數百個花圈、輓聯，不過出錯後自己並沒把責任推卸，而是向新人致歉，還諷刺黃子哲「那個擔保李眉蓁論文沒有整本抄的黃子哲，為了幫國民黨遮醜，真的是甚麼話都敢說」。

這場藍綠互罵的鬧劇，更牽連到那對新人的叔叔出來回應，他稱王定宇當時已就花籃出錯道歉，家人也不在意，不會因此事改變對王的支持，希望國民黨不要再提此事。

李眉蓁為高雄市市長補選的國民黨候選人，但在競選期間被揭發碩士論文抄襲他人，遭國立中山大學撤銷碩士學位。葉毓蘭在Facebook給特朗普的發文，被指多處文法錯誤及內容有尖酸刻薄之嫌後，已刪文道歉。

台灣聯合新聞網

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