美禁中共黨員移民 胡錫進：粉碎幻想，不是壞事

中美交惡之際，美國公民及移民服務局（USCIS）2日發出最新政策指引，凡申請移民的共產黨員，或其他極權主義的政黨黨員及其家屬，「都不會獲受理」。中共喉舌《環球時報》總編輯胡錫進今（4日）在Twitter回應，美國這招反倒是「打破了不少人的幻想，讓更多人才留在中國」，變相承認不少共產黨員想移民美國。

胡錫進發Tweet寫道：「中國有許多優秀人才是共產黨員。美國的決定，有助於讓更多人才留在中國國內，因為它粉碎了他們的幻想，這不是壞事。更重要的是，如今非中國共產黨黨員的民眾，對移民美國的興趣也大大降低了。」

這篇帖文直接承認，是因為「美國的決定」，才讓中共「更多人才留在中國」，也承認這些中國共產黨員，有「移民美國的幻想」。

不過，直至今日，中國外交部、中國駐美大使館未就有關新指引作出官方回應。

Twitter／觀察者網

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