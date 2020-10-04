中印角力｜試射可攜核武新導彈成功 印度4日射3款導彈增威懾力

中印再就邊境主權爆發流血衝突後，印度加速購買新戰機外，最近還在4日內試射了3款新導彈，當中包括一款可攜核彈頭，射程達800公里的彈道導彈，被外界視為有意威懾中國。

《印度時報》昨日（3日）報道，指印度政府高層消息人士向亞洲新聞國際通訊社（ANI）表示，印度自行研製的「無畏（Shaurya）」彈道導彈昨日在奧里薩省（Odisha）沿岸試射成功。消息人士指，這款射程800公里，可攜帶核彈頭的導彈將在戰略部隊服役，以提升現役同類導彈的打擊力。

報道指，這款新型「無畏」導彈，較已服役的「無畏」更輕和更易操作，飛行到最後階段時，達到超高音速，敵方更難攔截。

報道又指，印度軍方最近頻密試射新型導彈是要增加威懾能力。

印度在10月1日，由國產的阿瓊主戰坦克，成功試射一枚射程超過4公里的激光制導反坦克導彈。9月30日，則成功試射了超音速的「布拉莫斯」增程型巡航導彈。這款射程由300公里增至450公里的導彈，同樣可以攜帶戰術核彈頭。「布拉莫斯」，除陸基和海基型外，近年更發展出可由Su-30戰機發射的空射版，可擴大對中國的核威攝能力。

中印5月起在有主權爭議的拉達克（Ladakh）對峙，6月爆發數十年來最血腥衝突，印度與中國部隊9月7日在拉達克丘舒爾發生45年來首次在中印實際控制線鳴槍事件。此後，兩國多次舉行軍長級會談，但未有效緩和邊境緊張局勢。

《印度時報》

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