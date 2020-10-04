法媒「習龍袍」封面諷華回歸帝制

繼英國《經濟學人》雜誌在2013年以「穿龍袍的習近平」為封面後，再有西方新聞周刊以此形象嘲諷習試圖「稱帝」走政治回頭路。最新一期的法國《新觀察家》（Le Nouvel Observateur）雜誌趁中國十．一建政日推出專題，指「習近平稱帝讓世界意識到中原王朝還沒消失」，又稱面對中國勢不可擋的崛起，有關形象也許是諷刺漫畫，但也可能是西方對中原王朝恐懼的投射。

「中原王朝未消失」

《新觀察家》雜誌在上月28日推出題為「中國，永恒王朝：沉浸2000年的權力」的專題，專題封面是身穿金黃色龍袍的習近平，首句寫道：「這是習近平，北京政權的鐵腕人物，中共中央總書記，穿着明朝皇帝的衣服，坐在皇位上。」專題包括22篇深度分析文章，探討中國2000年帝國主義思想在政治實踐中的根源。「在二十世紀，中國崛起的民族主義成為了科學怪人般的產物：一個以一切手段尋求權力的國族，並在驅逐民主概念後，企圖以中國『天下』取代現今多邊國家競逐的世界。」

雜誌訪問了知名歷史學家余英時，余指在中國歷史概念講的不是現代所說的「帝國」而是「國朝」（朝代），「這可能是因為中國人認為自己是『文明』，而非國家或政治實體。」專題的主筆郭玉（Ursula Gauthier）接受法國24台訪問時稱，習近平已透過修憲無限期連任，掌握一切權力，他的思想也成為共產黨執政的原則方針。她說：「習近平想要讓中國成為世界中心，宣傳他們的治理模式……習近平重現了中國帝王統治，而共產黨內部卻噤若寒蟬。」

中央社