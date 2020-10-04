藥廠洩毒菌｜蘭州布病事故最多賠$6.2萬 確診者：拒簽協議要終身免費治療

甘肅蘭州市爆發布氏桿菌（Brucellosis，簡稱：布菌）引發的傳染病事件發生近一年後，涉事的內地上市公司中牧股份昨日（3日）公佈賠償方案，藥廠附近布病陽性的居民，最少可獲3,785元人民幣（下同，約4,317港元），最高55,000元（約62,700港元）並另計醫療費、誤工費及交通費等。不過，許多患者向內媒表示，擔心布病有長期後遺症，拒絕接受賠償協議，要求獲得終身免費的跟進治療。

洩毒事故發生在去年7月24日至8月20日間，中牧旗下的蘭州生物藥廠在生產獸用布菌疫苗的過程中使用過期消毒劑，導致廢氣排放滅菌不徹底，令含菌發酵液的廢氣形成含菌的氣霧，導致藥廠附近大量居民受到感染。

事發後，官方的事故調查組去年底曾聲稱，只有203人對布病有陽性反應，認為事故之後不會再出現「大量抗體陽性人員」。不過，當地醫院之後數個月陸續接收大量不適居民，揭發染上布病的患者數目遠超官方最初公佈的數目。

蘭州市衞健委9月15日公佈，截至9月14日累計布病檢測21,847人，經省疾控中心複核確認陽性3,245人。

近日，部份染病居民，收到中牧的賠償方案和協議書。方案將受影響民眾分成四類，第一類人員，即首次檢測陽性、複檢結果陰性，賠償約3,786元；第三類人員，即兩次檢測結果均為陽性，身體有不良反應者，賠償55,000元，再加醫療費、誤工費、交通費、護理費及住院伙食補助費等。

至於先後檢測結果均屬陽性，且造成殘疾、死亡或其他嚴重後果的第四類人員，則獲醫療費、誤工費、交通費、護理費、住院伙食補助費、被扶養人生活費、殘疾賠償金、死亡賠償金及葬費等。賠償一方指，居民接受賠償後，事件引起的所有糾紛即告終。

多名布病確診者表示，不同意協議書的內容，拒絕簽字。有被劃為第二類人員（即兩次檢測結果陽性，對身體無不良反應）的患者擔心，如接受7,571元（約8,633港元）賠償後，未來仍會出現嚴重發病。所以許多受害人也表示不接受協議，要求有關部門能提供終身免費跟蹤治療。

澎湃新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！