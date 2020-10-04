內地迎來武漢肺炎疫情過去後首個十．一長假期，大批民眾「報復性出遊」，各個景點逼滿遊人，但就算經歷完疫情洗禮，內地旅遊惡習、官僚文化還是不改。河南龍門石窟千年文物被亂摸至發黑、垃圾滿地。而地方政府亂說道路開通，讓十．一遊人廢時失事；十．一也出現致命意外，除山西有樂園建築物大火致13死外，湖南熱氣球營地臨時工從高空墜落死亡後，園方第一時間稱不是大事。

未完工先開通 司機中伏

今年內地十．一長假自駕遊成為熱門的旅遊方法，不過，在貴州一條已經舉行通車的儀式的快車道，事實上卻並未完工，多個路段仍然封閉，令一眾出行旅客大為失算，到了後才知要改道，高呼上當，出遊受阻。內地多個交通資訊網站昨都發出呼籲，指車道尚未通車，民眾應使用其他道路。

該條從凱里市至都勻市的凱都大道於9月29日已經舉行了盛大的通車儀式，但是正當不少民眾都以為十一長假能利用這新通車的道路時，開車到達後才發現多個路段仍未完工，路上還擺放著「提示牌」和「指路牌」。提示牌信息顯示：該條道路設施未完善，車輛通行需謹慎，而且路面粗糙，路邊擺放着沙堆、磚塊以及其他建築材料，難以講得上是已經通車。昨日，凱里市交通運輸局工作人員表示，該條道路目前僅「技術通車」，整個項目並未完工。開屏新聞/《瀟湘晨報》

遊客亂摸 佛像也「黑面」

武漢肺炎疫情困了中國人大半年，不少人都趁着十一長假「報復式出遊」，多個景點爆滿。其中世界文化遺產河南洛陽龍門石窟的佛像，因為有大量遊客「手多多」，為沾佛氣把佛像摸到黑得發亮，就算早已設置圍欄保護佛像也沒用。

據報，河南洛陽龍門石窟內的佛像大多都有護欄保護，但有一些靠近外面的佛像比較容易被遊客伸手觸摸，甚至有小孩子直接穿過圍欄進去摸佛像。雖然景區已有「請勿觸摸佛像」的廣播宣導，但有佛像依然被摸得發黑。景區的員工表示，遊客因為認為撫摸佛像能沾「佛氣」，甚至有旅行團還會把這項活動當成賣點。事實上，龍門石窟長年都是被內地遊客「重點破壞」的景點，去年石窟佛像都已被大肆亂摸，想不到今年內地記者再實地採訪，依然見到遊客不理勸喻亂摸。另外，有清潔工也說，今年的垃圾量比平時多十倍。封面新聞

網紅西藏直播遭恐嚇刪片

內地網紅「阿峰的旅行」（圖）在上月30日發影片投訴，聲稱自己在西藏拉薩納木措景區拍片時，遭工作人員要求刪片，人員更揚言「報警弄死你」、「不刪，老子打你」。阿峰稱若非該人員有另一名人員拉住，他可能已被打。納木措（2日）景區前天反斥阿峰誇張失實，指工作人員當時在1號通道，阿峰在3號通道，不可能存在推撞。景區又透露30日晚已向阿峰致歉，承諾加強員工服務態度。

事件本身在中國極受關注，抖音播放量超過600萬。景區回應一出，阿峰即被網民炮轟，指摘他無中生有，誣衊景區。阿峰昨回應時大感委屈，他說：「好像錯誤都在我這邊，如果我的視頻不被官方下架，我不知道為甚麼下架了，內幕我不說大家都懂，心知肚明！」他直斥：「景區為甚麼不敢公開原視頻監控？公開啊？」

熱氣球兼職工墮亡惹公憤

湖南株洲一名大學生前日在一個熱門熱氣球飛行營地打工時，意外從熱氣球墮下身亡（圖，箭嘴示），但營地的工作人員回應查詢時竟指事件「他就是不小心摔了，沒甚麼大事。」，引起民眾憤怒。

根據在網上廣傳的影片，該名男子掛在已經升上半空的熱氣球邊緣，在熱氣球已經慢慢下降時，男子疑體力不支，墜落地上。內媒報道，死者是湖南一名李姓大學三年級學生，趁假期在該營地打臨時工。昨日事情鬧大，俱樂部負責的工作人員再對傳媒說，有給李姓死者培訓，但李沒有按培訓去操作。當時是職員正要壓熱氣球吊籃時，其他人鬆手，李沒有鬆手，就被帶上空中，在離地十幾米時墜下，園方會承擔相應責任。據悉，涉事營地是湖南首個熱氣球飛行營地，前年12月1日正式營運。

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