3,875億商人性交易變餵毒性侵 遭模特兒控告1年脫罪

一名41歲的吳姓華裔美籍商人於2018年8月在台灣一個酒局，遇上一名模特兒，兩人當晚談好一同到吳男位於信義區豪宅進行性交易，不過模特兒以身體不適為由，要求吳男送她下樓搭車離開。誰知模特兒報案，指控吳男下藥性侵。檢警事後在模特兒下體、衣物採集到精液，檢驗後發現沒有吳男DNA，吳男性侵罪獲不起訴處分。不過，他因為餵模特兒食大麻朱古力，被起訴毒品罪。台北高院最後亦判吳男無罪。

模特兒向警方哭訴，在吳男豪宅內被強行餵食大麻朱古力，並在昏睡時遭性侵，至早上6時多醒來，才發現自己全身赤裸躺在床上，頭痛欲裂全身無力，才向經紀人求救。

警方接報後，帶模特兒到醫院搜證，確認她曾遭性侵，尿液亦驗出大麻；隔日持搜索票前往吳男住處搜索，扣查毒品吸食器，同時查扣臥房內床單及紙巾，驗出混合男女液體的DNA，但經比對後，發現紙巾上的DNA與報案模特兒的不相符；而小模身上採集到的精液也不是吳男的DNA，反而是模特兒男友的DNA。檢方因此不以性侵罪起訴吳男。

至於模特兒指控吳男餵食大麻朱古力，台北地檢署因為在模特兒的血液內，查出大麻成分，於是認定吳男有用欺騙隱瞞的方式，讓模特兒食用大麻朱古力，因而以毒品罪嫌起訴他。不過，案件調查與纏訟一年多，吳男尿液也沒有驗出大麻反應，吳男住處也沒搜到任何大麻等毒品，與模特兒所描述不相符，因此台北地院和高等法院判吳男無罪。

吳男事後對小模提控誣告罪，希望司法能還他一個公道。

吳男在美國創立一家電子商務公司，規模超過500億美元（約3,875億港元），多年前赴台投資並成立基金，沒想到捲入性侵案。現雖獲得清白，但期間遭限制出境1年多身心俱疲，他表示對台灣司法不再有信心。

台灣《蘋果動新聞》

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