英雄聯盟｜俄國電競隊着「愛的獨角獸」繁體字戰衣 內地網民玻璃心碎滿地

《英雄聯盟》（League of Legends, LoL）世界賽入圍賽近日在上海舉行，來自俄羅斯的隊伍UOL（Unicorns of Love）特別換上印着戰隊的中文名字「愛的獨角獸」的隊服參戰，引發網民熱議，更因用上「繁體字」引發內地網民在微博展開一番論戰。

微博上不少電競媒體都分享了UOL晉級世界賽小組賽的消息，也貼出他們「愛的獨角獸」的中文戰衣，稱讚道：「大家的隊服因為在中國打比賽用心設計了呢！」但有不少中國網民跟帖質疑：「為甚麼使用繁體字？」「我也是這個疑問」、「繁體字？功課沒做到位啊？」

也有不少網民護航寫道：「繁體、簡體沒有關係吧，都是漢字」、「繁體字不也是中國的文字嗎有啥好糾結」、「不可以嗎？繁體是外國文字？」甚至有網民表示：「咱們對繁體這麼敏感，那不和彎彎（台灣）一樣玻璃心了嗎？」另有網民回擊：「如果香港跟台灣老老實實的，我會在意繁體字嗎？」「繁體字甚麼時候變成港台的代名詞了？你給的？」

新浪微博／台灣《蘋果新聞網》

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